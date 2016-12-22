Трамп рассказал об ожиданиях от следующей встречи с Путиным

Трамп сообщил, что «с нетерпением» ждет следующей встречи с Путиным, чтобы решить многочисленные проблемы, которые касаются международной стабильности

Дональд Трамп (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Президент США Дональд Трамп в серии твитов заявил, что его встреча с Владимиром Путиным была успешной, и сообщил, что «с нетерпением» ждет второй встречи, чтобы приступить к постепенной реализации достигнутых договоренностей.

«Встреча на высшем уровне с Россией имела большой успех», — написал он в Twitter.

По его словам, среди тем, которые обсуждались во время встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки, — «противодействие терроризму, безопасность Израиля, распространение ядерного оружия, ​кибератаки, торговля, Украина, мир на Ближнем Востоке, Северная Корея и многое другое».

«Есть много решений [этих проблем], некоторые из них решить легко, другие трудно... но они ВСЕ могут быть решены», — заключил он в другом сообщении.

Встреча президентов России и США состоялась 16 июля в Хельсинки, Путин и Трамп проговорили тет-а-тет более двух часов, а также приняли участие в переговорах в расширенном составе.

На пресс-конференции по итогам саммита российский лидер в очередной раз отверг сообщения о вмешательстве России в американские выборы. Трамп, в свою очередь, заявил, что расследование вмешательства России в выборы в США «вбило клин» в отношения двух стран. «Это все охота на ведьм, все это специально подстроено», — сказал Трамп.

Позже он был вынужден прояснить свою позицию по этому вопросу. После саммита он заявил, что с выводами американской разведки о вмешательстве Москвы согласен, а также заявил, что США более не являются целью России, как то было во время ее вмешательства во внутренние американские дела.

После завершения саммита американские СМИ, а также представители обеих партий выступили с критикой президента США, выразив опасения, что Трамп пошел на некоторые уступки Москве, содержание которых никому неи​звестно. Конгрессмены-демократы предложили вызвать на допрос переводчицу Трампа Марину Гросс, присутствовавшую во время личного разговора двух президентов. Она является сотрудницей Госдепа.