Помпео исключил печать стенограмм переговоров Путина и Трампа

Стенограммы записей переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли будут отпечатаны, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео в интервью телеканалу EWTN.

Он отметил, что Трампу удалось «создать канал для диалога» с Путиным, в то же время он оценил как маловероятные публикации содержания разговора двух лидеров. «Я буду очень удивлен, если появятся такие стенограммы», — сказал он.

Для примера Помпео также привел встречу Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре в июне, отметив, что распечатки разговора двух лидеров также не увидят свет.

Саммит Трампа и Птуина прошел в Хельсинки 16 июля. На нем президенты обсуждали ситуацию на Украине, в Сирии и другие аспекты российско-амеркианских отношений, однако запись содержания разговора опубликована не была. В то же время в СМИ просочилась информация о том, что Путин предложил в качестве инструмента решения конфликта в Донбассе провести там референдум.

