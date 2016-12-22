ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,19 62,65 EUR Нал. 74,66 73,24 USD Бирж. 63,66 +0,70 EUR Бирж. 74,14 +0,81 USD ЦБ. 63,27 +0,37 EUR ЦБ. 73,48 +0,35 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 7442,00 +118,10 IMOEX 2269,45 -1,10% RTSI 1124,43 -1,77% Brent 73,16 +1,15% DJIA 25064,50 -0,53% Nasdaq 7825,30 -0,37%
Помпео исключил печать стенограмм переговоров Путина и Трампа
Лента новостей
Посольство России запросило разъяснения по поводу ареста Марии Бутиной 04:56, Политика Дочь экс-главы УФМС Чечни и жену «министра войны» ИГ задержали в Турции 04:21, Политика Главу разведки США насмешило приглашение Трампа Путину посетить Вашингтон 04:09, Политика Глава разведки США рассказал о наблюдении за подарком Путина Трампу 03:58, Политика Гендиректор оргкомитета ЧМ назвал акцию Pussy Riot «некой фишкой финала» 03:24, Общество Минобороны отчиталось об успешном испытании противоракеты 02:54, Политика МИД объявил о начале флешмоба в поддержку задержанной в США Бутиной 02:22, Политика Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина в случае разлада с ним 01:55, Политика Рыбка отказалась отдавать США данные о «роли России в выборах 2016 года» 01:54, Политика СМИ узнали о предложении Путина Трампу провести в Донбассе референдум 01:29, Политика Врач объяснил неудачу коллег в борьбе за жизнь раненого фигуриста Тена 01:13, Общество В Версальском поместье бывшего владельца «Тагаза» прошли обыски 00:59, Бизнес Владелец «Норда» рассказал об устном запрете на выезд моряков с Украины 00:31, Общество Моряки в Азове объявили голодовку с требованием выдать зарплату 00:03, Общество «Гознак» назвал новые подделки купюр в ₽2000 распечатанными на принтере 19 июл, 23:57, Финансы В Киеве заявили о подготовке к «восстановлению суверенитета» в Донбассе 19 июл, 23:49, Политика Итоги дня: геополитика лишила рынок акций шансов на рост 19 июл, 23:24, Quote Трамп опубликовал видео с желающей «сильной России» Клинтон 19 июл, 23:15, Политика Трамп поручил пригласить Путина в Вашингтон 19 июл, 23:04, Политика В конгрессе отклонили идею допросить переводчицу беседы Трампа и Путина 19 июл, 22:53, Политика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 19 июл, 22:39, РБК и «Шелл» Ловушка для Трампа: как конгресс мешает Белому дому поладить с Москвой 19 июл, 22:37, Политика МИД раскритиковал японские поправки о совместной деятельности на Курилах 19 июл, 22:30, Политика Украинский суд конфисковал у ехавшего в Россию священника $52 тыс. 19 июл, 22:14, Общество Путин разрешил повышать вывозные пошлины на нефтепродукты до 90% 19 июл, 22:12, Экономика Почему закон об Израиле как еврейском государстве критикуют арабы и ЕС 19 июл, 21:41, Политика Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 19 июл, 21:33, РБК и IWC «Краснодар» объявил о переходе футболиста испанского клуба 19 июл, 21:30, Спорт
Помпео исключил печать стенограмм переговоров Путина и Трампа
Политика, 05:26
0
Помпео исключил печать стенограмм переговоров Путина и Трампа

Стенограммы записей переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли будут отпечатаны, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео в интервью телеканалу EWTN.

Он отметил, что Трампу удалось «создать канал для диалога» с Путиным, в то же время он оценил как маловероятные публикации содержания разговора двух лидеров. «Я буду очень удивлен, если появятся такие стенограммы», — сказал он.

Для примера Помпео также привел встречу Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре в июне, отметив, что распечатки разговора двух лидеров также не увидят свет.

Саммит Трампа и Птуина прошел в Хельсинки 16 июля. На нем президенты обсуждали ситуацию на Украине, в Сирии и другие аспекты российско-амеркианских отношений, однако запись содержания разговора опубликована не была. В то же время в СМИ просочилась информация о том, что Путин предложил в качестве инструмента решения конфликта в Донбассе провести там референдум.
 

Теги: Майк Помпео , Владимир Путин , Дональд Трамп
Главное
Главу разведки США насмешило приглашение Трампа Путину посетить Вашингтон Политика
Материалы по теме
Главу разведки США насмешило приглашение Трампа Путину посетить Вашингтон Политика
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина в случае разлада с ним Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter