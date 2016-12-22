Путин обсудил с Совбезом итоги встречи с Трампом

Президент Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности итоги российско-американского саммита в Хельсинки, в ходе которого он встретился с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Кремля.



Как отмечается в сообщении, участники заседания также говорили об итогах других международных переговоров, в которых принимал участие Путин. Кроме того, президент и члены Совбеза обсудили предложение использовать паспорт болельщика прошедшего чемпионата мира в качестве документа для безвизового въезда в Россию до конца 2018 года.

В ходе встречи в Хельсинки 16 июля Путин и Трамп обсудили , в том числе проблемы в отношениях России и США, украинский и сирийский кризис, возможное вмешательство России в выборы американского президента. По итогам встречи российский лидер сказал, что разговор прошел в «партнерской атмосфере», а переговоры были содержательными. В свою очередь, Трамп назвал их встречу «хорошим стартом».

Видео: Ruptly / Телеканал РБК

В воскресенье, 15 июля, после завершения финального матча между сборными Хорватии и Франции на ЧМ Путин пообещал, что российские власти для тех болельщиков, у которых есть FAN ID, сделают безвизовый режим до конца года. В среду, 18 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что родственники иностранцев, которые приехали на чемпионат в Россию, смогут получить визы по упрощенной схеме.