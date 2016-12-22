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МИД пообещал упростить получение виз родственникам болельщиков ЧМ
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МИД пообещал упростить получение виз родственникам болельщиков ЧМ
ЧМ-2018, 18:18
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МИД пообещал упростить получение виз родственникам болельщиков ЧМ

Получение визы родственниками иностранцев, приезжавших на чемпионат мира по футболу в Россию по паспорту болельщика (Fan ID), может быть упрощено до конца года. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова. Запись мероприятия опубликована в официальной группе ведомства в Facebook.

Захарова отметила, что безвизовый въезд для родственников болельщиков не рассматривается. «Вместе с тем прорабатывается вопрос о введении упрощенного порядка выдачи виз для указанной категории граждан на основании личных просьб, ходатайств владельцев персонифицированной карты зрителя», — сказала представитель МИДа.

15 июля президент Владимир Путин после завершения финального матча ЧМ-2018 по футболу заявил, что иностранные болельщики с Fan ID получат возможность безвизового въезда в Россию до конца 2018 года. В Госдуму внесен соответствующий законопроект. 18 июля Путин заявил, что технология Fan ID может быть распространена и на другие мероприятия, которые организует Россия.

Теги: ЧМ-2018 , визы , МИД России , Мария Захарова
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