МИД пообещал упростить получение виз родственникам болельщиков ЧМ

Получение визы родственниками иностранцев, приезжавших на чемпионат мира по футболу в Россию по паспорту болельщика (Fan ID), может быть упрощено до конца года. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова. Запись мероприятия опубликована в официальной группе ведомства в Facebook.

Захарова отметила, что безвизовый въезд для родственников болельщиков не рассматривается. «Вместе с тем прорабатывается вопрос о введении упрощенного порядка выдачи виз для указанной категории граждан на основании личных просьб, ходатайств владельцев персонифицированной карты зрителя», — сказала представитель МИДа.

15 июля президент Владимир Путин после завершения финального матча ЧМ-2018 по футболу заявил, что иностранные болельщики с Fan ID получат возможность безвизового въезда в Россию до конца 2018 года. В Госдуму внесен соответствующий законопроект. 18 июля Путин заявил, что технология Fan ID может быть распространена и на другие мероприятия, которые организует Россия.