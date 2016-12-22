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Трамп назвал переговоры с Путиным «хорошим стартом»
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Трамп назвал переговоры с Путиным «хорошим стартом»
Политика, 16:54
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Трамп назвал переговоры с Путиным «хорошим стартом»
«Это хороший старт для всех», — сказал Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным тет-а-тет. Переговоры лидеров США и России проходят 16 июля в Хельсинки
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / Reuters)

После завершения беседы в формате тет-а-тет президенты России и США отправились на переговоры в расширенном составе за ланчем, передает корреспондент РБК.

Дональд Трамп, усевшись за стол с участниками переговоров, назвал эту встречу «хорошим стартом для всех».

На рабочем ланче с представителями делегаций обеих стран помимо Владимира Путина и Дональда Трампа присутствуют помощник президента России Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, а также министр иностранных дел Сергей Лавров. Американская сторона представлена в Хельсинки послом США в России Джоном Хантсманом, госсекретарем Майком Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и советником по России в совете по нацбезопасности Фионой Хилл.

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Переговоры лидеров США и России должны были начаться в Хельсинки в 13:20 (совпадает с московским). Однако самолет президента России приземлился на полчаса позже, переговоры перенесли примерно на час. Тем не менее на место переговоров в Президентский дворец в Хельсинки Путин прибыл раньше примерно на полчаса, чем президент США. Встреча глав государств в формате тет-а-тет продолжалась более двух часов.

Утром 16 июля, за несколько часов до встречи с Путиным, Трамп за завтраком встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Во время беседы с ним Трамп выразил надежду, что переговоры с Путиным должны пройти хорошо.

Авторы: Полина Химшиашвили, Наталья Демченко.
Теги: Дональд Трамп , Владимир Путин
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