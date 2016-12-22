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Украина начала производить боеприпасы по стандартам НАТО
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Украина начала производить боеприпасы по стандартам НАТО
Политика, 02:56
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Украина начала производить боеприпасы по стандартам НАТО

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в стране начали выпускать боеприпасы по стандартам НАТО. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

«Украина начала серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО. Государственный концерн "Укроборонпром" производит боеприпасы для автоматического гранатомета ПГОФ-40. Инженеры завода уже работают над тем, чтобы модернизировать технологический процесс и увеличить объемы производства», - написал он.

В начале июля Порошенко добавил в закон о национальной безопасности Украины пункт о стремлении страны стать членом НАТО и Евросоюза. «Подтверждаем, что украинский народ четко определился со своим будущим — в кругу европейских народов», - прокомментировал он тогда это решение в Twitter.

Путин сообщил о реакции России в случае членства Украины и Грузии в НАТО
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Против вступления Киева в Североатлантический Альянс выступает Венгрия, с 2017 года Будапешт трижды блокировал проведения саммитов Украина – НАТО. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что страна продолжит препятствовать работе двухсторонней комиссии альянса и Киева до тех пор, пока не будут выполнены три условия: продление переходного периода по внедрению украинского как единственного языка образовательного процесса в школах, отказ от распространения языковых ограничений на частные школы и налаживание диалога с представителями венгерской диаспоры.

13 июля Порошенко сказал, что тех, кто пытается заблокировать вступление Украины в НАТО, ждет изоляция. «Ни извне — я имею в виду Россию, ни изнутри Украины — ни одной пятой колонны мы не потерпим. Ни изнутри НАТО», - добавил он.

Теги: Украина , Петр Порошенко
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