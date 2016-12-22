Путин сообщил о реакции России в случае членства Украины и Грузии в НАТО

Президент Владимир Путин заявил, что Россия ответит «крайне негативно», если, или Украина или Грузия вступит в НАТО. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.



«Для нас, что ж, это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности. Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам — это угроза. И реакция будет крайне негативной», — сказал Путин.

В начале июля украинский президент Петр Порошенко подписал закон «О национальной безопасности», который закрепляет стремление Киева вступить в Европейский союз и в НАТО. Работу комиссии Украины и Североатлантического альянса блокирует Венгрия, которая недовольна реформой образования киевских властей, обязывающей преподавать в школах на украинском языке.

В июне венгерский МИД назвал три условия, после выполнения которых, Будапешт не будет препятствовать работе комиссии Украина-НАТО. В том числе, венгерская сторона хочет, чтобы Киев продлил переходный период для введения образования на украинском и отказался от распространения реформы на частные школы.



В четверг, 12 июля, Порошенко заявил, что никто не сможет помешать Украине вступить в НАТО. Он сказал, что Киев будет защищать свои национальные интересы, а те, кто будут разговаривать с ним «на языке шантажа», окажутся в изоляции.

Грузия встала на курс интеграции с североатлантическим альянсом в 2003 году. После войны в Южной Осетии была создана комиссия НАТО-Грузия. В мае грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили сказал, что Тбилиси планирует добиться того, чтобы Грузия вошла в НАТО в 2021 году. В июле генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что он «полностью поддерживает» стремление Тбилиси к членству. «Грузия станет членом НАТО», — заявил он.