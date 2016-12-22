Порошенко пригрозил изоляцией шантажирующим Украину странам

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что никто не сможет заблокировать вступление его страны в НАТО и пригрозил изоляцией тем, кто шантажирует Киев. Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, сообщается на сайте украинского лидера.



«Ни извне — я имею в виду Россию, ни изнутри Украины — ни одной пятой колонны мы не потерпим. Ни изнутри НАТО», — сказал Порошенко. Он отметил, что, кто будет говорить с его страной «на языке шантажа, окажется в изоляции сам». Украинский лидер подчеркнул, что Киев будет защищать свои национальные интересы, и действия власти и лидера страны «будут исходить из национальных интересов Украины».



Порошенко также рассказал, что в ходе саммита НАТО он договорился с Венгрией продолжить диалог на уровне министров по вопросу о законе образования. « У нас есть и должен быть диалог с венграми», — подчеркнул украинский лидер. Он рассказал, что во время саммита он встретился с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, с которым обсуждал реформу образования на Украине.

В четверг, 12 июля, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает вступление Киева в НАТО. По его словам, венгерские власти возмущены, что на Украине существует тенденция антивенгерской политики. Сийярто сказал, что Венгрия будет защищать представителей своего народа на Украине. Он подчеркнул, что национализм и экстремизм неприемлемы для страны, которая хочется стать частью НАТО.