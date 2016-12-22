Венгрия поставила три условия снятия вето с диалога Украины и НАТО

Будапешт будет продолжать блокировать диалог по линии Украина — НАТО до полного выполнения Киевом трех условий. Основной претензией Венгрии остается положение венгерского меньшинства в Закарпатье, сказал глава МИД Петер Сийярто

Венгрия прекратит блокировать работу двусторонней комиссии Украина — НАТО только при условии выполнения Киевом трех условий. Об этом в интервью изданию «Европейская правда» рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Об этих требования знают и наши украинские друзья, и наши союзники по НАТО», — заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства, добавив, что для снятия вето «есть три условия».

Все условия Будапешта, которые перечислил министр, оказались связаны с положением венгерского меньшинства на Украине. Первым условием Будапешта стало продление переходного периода по внедрению украинского как единственного языка образовательного процесса в школах. Вторым Сийярто назвал отказ от распространения языковой нормы на частные школы.

Третье условие Будапешта, как отметил министр, уже можно считать выполненным. Оно заключалось в налаживании диалога украинских властей с представителями венгерской диаспоры. «Украина должна начать консультации с представителями венгерского меньшинства. Они начались», — сказал министр.

При этом Сийярто отметил, что оценку исхода этого диалога в первую очередь должны дать украинские венгры, сам Будапешт не намерен брать на себя эту ответственность. «Даже если их договоренность не будет полностью совпадать с прошлыми положениями закона, меня она все равно будет удовлетворять. Лишь бы она удовлетворяла венгерское меньшинство. Я не хочу быть большим закарпатцем, чем те, кто живет в Закарпатье, поэтому решение я оставляю за ними», — заявил министр. Он опроверг вероятность того, что Венгрия использует этническое меньшинство в Закарпатье в своих интересах, транслируя им собственную внешнеполитическую позицию. «Мы не принимаем решения в Будапеште и всегда полагаемся на организации венгров за рубежом», — пояснил он.

Выходом из ситуации с ограничением образования на языках этнических меньшинств, как предположил Сийярто, может быть исключение из норм закона, сделанное для языков стран-членов НАТО. «Мы понимаем, что у вас есть проблемы в отношениях с Россией. Понимаем, что ваше правительство и президент хотят снизить российское влияние, который идет в том числе через русскоязычные школы. Но у меня один вопрос: если речь идет о русском языке, то как в этой картине появились мы, венгры? Мы хотим уйти от этого. Такое впечатление, что Венгрия просто попала под раздачу», — заявил глава МИД Венгрии.

«Когда Украина выполнит наши требования, мы вернемся к прежней политике по вашей страны за одну секунду, даже быстрее!», — добавил он.

На Украине в сентябре 2017 года был принят новый закон об образовании, ограничивающий обучение на языках нацменьшинств. Согласно закону, в стране поэтапно должен состояться полный перевод образования на украинский язык. МИД России после принятия закона обвинил Киев в намерении провести «полную украинизацию образовательного пространства страны». Против закона высказались и ряд европейских стран. Наиболее активно против украинизации образования выступает Будапешт в связи с наличием большой венгерской диаспоры в западных регионах Украины. Из-за языковых противоречий с октября 2017 года Будапешт три раза блокировал проведение саммитов Украина — НАТО.