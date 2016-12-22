На Украине нашли «суперход» для вступления в НАТО

Украина может вступить в НАТО в случае тесного сближения с Западом и размещения на своей территории военных баз организации. Об этом в интервью «Апострофу» заявил глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Он заявил, что до тех пор, пока у Украины с Россией имеются территориальные проблемы, членство в НАТО Украине «не светит». Тем не менее, по его словам, власти Украины придумали «суперход», однако не уверены, «решится ли на него Запад».

«Суперход — это разместить на территории Украины, например, базу национальной ПРО Соединенных Штатов, поставить здесь несколько дивизионов Patriot, поставить здесь заслон из подразделений НАТО», — уточнил Бадрак.

По его мнению, в этом случае Украина будет иметь шанс вступить в НАТО и станет более защищенной, чем входящие в организацию Болгария и Греция, поскольку у страны «достаточно и своих мощностей и сил».

Бадрак отметил, что промежуточным шагом к этой цели может стать союзничество с США и получение от них ежегодной материальной поддержки не в $300 млн, а в $1 млрд.

Ранее, 5 июля, президент Украины Петр Порошенко закрепил в законе «О национальной безопасности» стремление Украины в НАТО.