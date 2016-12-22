Порошенко закрепил в законе о нацбезопасности стремление Украины в НАТО

Стремление Киева получить членство в ЕС и НАТО теперь закреплено в законе о нацбезопасности Украины. Президент Порошенко после подписания закона заявил, что «украинский народ четко определился со своим будущим»

Петр Порошенко (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О национальной безопасности», говорится в сообщении в его аккаунте в Twitter. Этот закон, в частности, закрепляет стремление Киева к евроинтеграции и членству в НАТО.

«Мы твердо подчеркиваем курс Украины в НАТО и ЕС, решительность наших действий в модернизации сектора обороны и безопасности. Подтверждаем, что украинский народ четко определился со своим будущим — в кругу европейских народов», — прокомментировал лидер Украины принятие закона. 21 июня закон был одобрен Верховной радой.

Курс Киева на вступление в НАТО и Евросоюз также может быть закреплен в Конституции страны. Эта возможность изучается с февраля 2018 года, когда о подобных планах рассказала представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко. Порошенко подтвердил слова своего представителя, заявив, что «обе идеи (о членстве в НАТО и ЕС. — РБК) сейчас, как свидетельствуют опросы общественного мнения, являются консолидированными для общества, они пользуются широкой поддержкой в обществе». Президент Украины пояснил, что стремление «заякорить» евроатлантический курс Киева в Конституции стало бы «страховкой от любых неожиданностей» и указало бы вектор развития страны «на годы вперед». Распоряжение о подготовке поправок в основной закон Порошенко отдал в мае.

Курс Украины на евроатлантическую интеграцию уже закреплен в законе «Об основах внутренней и внешней политики», который был принят летом 2017 года. Вступление в ЕС и «евроатлантическое пространство безопасности» в законе названо приоритетом внешней политики страны.

Несмотря на то​ что представители Североатлантического альянса неоднократно приветствовали стремление Киева войти в состав военно-политического блока, при этом подчеркивалось, что пока Украина не готова к членству. «Я очень уважаю Украину, но я пока не вижу возможности того, что Украина готова к вступлению в НАТО, а НАТО готово принять Украину в той ситуации, в которой она есть» — заявлял спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он пояснил, что перед вступлением в альянс Киеву нужно провести реформы в сфере обороны и безопасности, а также «наладить отношения с соседями».

Проведение консультаций по линии Украина — НАТО блокирует Венгрия, власти которой недовольны положение венгерской диаспоры в Закарпатье и принятым на Украине законом «Об образовании», который ограничивает преподавание на языках национальных меньшинств. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что для снятия вето Будапешт требует от Киева выполнения ряда условий, в том числе налаживания диалога с венгерским меньшинством.