Число задержанных в Ереване превысило 230 человек

Число задержанных участников акции протеста в Ереване достигло 233. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян.

Он подчеркнул, что движение по всем улицам, которые пытались перекрыть протестующие, открыто.

Задержанные за административные нарушения проведут в полицейских участках три часа, уточнил пресс-секретарь полиции.

Ранее 20 апреля сообщалось о 183 задержанных.

МВД Армении выпустило заявление, в котором говорится, что участники акций стали более агрессивными. «Такая ситуация создает угрозу для жизни и здоровья граждан, также ставя под угрозу общественную безопасность», — отметили в ведомстве.

Митингующие пытаются перекрывать улицы армянской столицы и штурмовать административные здания.

Протесты в Ереване начались 13 апреля. Их участники выступают против того, чтобы экс-президент страны Серж Саргсян стал премьер-министром. После столкновения митингующих с полицией 16 апреля 46 человек обратились за медицинской помощью, среди них было несколько сотрудников правоохранительных органов.

В день официального объявления о назначении, 17 апреля, лидер протестующих Никол Пашинян объявил в республике «бархатную, народную и мирную революцию».

МИД России в связи с ситуацией в Ереване рекомендовал россиянам избегать мест массовых скоплений людей при посещении армянской столицы.