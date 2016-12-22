Полиция Армении рассказала о неудачной попытке заблокировать улицы

Все автодороги и улицы в Ереване открыты после попытки протестующих заблокировать движение, задержаны 37 человек, сообщила РБК в пятницу сотрудник пресс-службы городской полиции Айкуи Бабаджанян.



«Перекрытых улиц сейчас нет. По подозрению в совершении административного правонарушения в отделы полиции доставлены 37 человек, их сейчас допрашивают», — сказала Бабаджанян.



По ее словам, сторонники оппозиции пытались перекрыть дороги в разных частях города Еревана, но за «короткое время» полиции удалось восстановить движение.



Акции протеста начались в Армении с cередины апреля, протестующие недовольны назначением экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. На фоне акций протеста парламент страны назначил его премьером 17 апреля. В тот же день лидер оппозиционной фракции «Гражданский договор» Никол Пашинян заявил о начале «бархатной, народной и мирной революции».



В отношении Пашиняна Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков.



