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Полиция Армении рассказала о неудачной попытке заблокировать улицы
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Полиция Армении рассказала о неудачной попытке заблокировать улицы
Общество, 11:03
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Полиция Армении рассказала о неудачной попытке заблокировать улицы

Все автодороги и улицы в Ереване открыты после попытки протестующих заблокировать движение, задержаны 37 человек, сообщила РБК в пятницу сотрудник пресс-службы городской полиции Айкуи Бабаджанян.

«Перекрытых улиц сейчас нет. По подозрению в совершении административного правонарушения в отделы полиции доставлены 37 человек, их сейчас допрашивают», — сказала Бабаджанян.

По ее словам, сторонники оппозиции пытались перекрыть дороги в разных частях города Еревана, но за «короткое время» полиции удалось восстановить движение.

Акции протеста начались в Армении с cередины апреля, протестующие недовольны назначением экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. На фоне акций протеста парламент страны назначил его премьером 17 апреля. В тот же день лидер оппозиционной фракции «Гражданский договор» Никол Пашинян заявил о начале «бархатной, народной и мирной революции».

В отношении Пашиняна Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков.

 

Теги: Армения , протесты в Ереване
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