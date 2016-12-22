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В Ереване протестующие ворвались в здание Общественного радио Армении
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В Ереване протестующие ворвались в здание Общественного радио Армении
Общество, 17:38
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В Ереване протестующие ворвались в здание Общественного радио Армении
Фото: Photolure

В центре Еревана противники назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром вышли на акцию протеста, в ходе которой ворвались в здание Общественного радио Армении, сообщает Aysor.

По данным издания, акцию протеста организовал оппозиционный депутат, руководитель парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян. Он ворвался в здание вместе с другими демонстрантами, охрана не смогла их остановить. Пашинян потребовал предоставить ему прямой эфир, пишет Aysor. Он извинился перед своими коллегами и объяснил свои действия желанием бороться с «информационной блокадой».

Никол Пашинян (слева) (Фото: Photolure)

В полиции Армении заявили, что здание Общественного радио является стратегическим объектом, который​ защищает государство. «Никол Пашинян, удерживая здание, потребовал предоставить ему прямой эфир. Такие действия содержат признаки правонарушения и при наличии соответствующих оснований могут повлечь уголовную ответственность», — приводит издание заявление полиции.

Как сообщает News Armenia, прямой радиоэфир Пашиняну не предоставили. После его заявления участники акции протеста покинули здание, отмечает издание.

Никол Пашинян начал акции протеста против возможного назначения Сержа Саргсяна премьер-министром Армении 31 марта, пишет News Armenia. Он начал шествие в городе Гюмри и на протяжении двух недель призывал жителей страны к активному участию в политических процессах.

В понедельник, 9 апреля, состоялась церемония инаугурации четвертого президента страны Армена Саркисяна. Он стал первым главой государства, которого избрал парламент после перехода Армении в 2015 году к парламентской форме правления. В тот же день были прекращены полномочия президента страны Сержа Саргсяна.

Теги: Армения , протестующие
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