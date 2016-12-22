МИД выпустил рекомендации для россиян после акций протестов в Ереване
Политика, 18:31
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МИД выпустил рекомендации для россиян после акций протестов в Ереване
Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России призвал избегать мест массового скопления людей в связи с протестными акциями, которые проходят в Ереване. Об этом говорится в сообщении в Twitter ведомства.
В сообщении отмечается, что протестующие перекрыли несколько улиц.
«Рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — заявили в МИДе.
Акции протеста проходят против выдвижения бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. 16 апреля в центре Еревана произошли столкновения полиции с митингующими. За медицинской помощью обратились 46 человек. По факту беспорядков прокуратура Армении возбудила уголовное дело.