Парламент избрал Саргсяна премьером Армении на фоне акций протеста

Премьер-министром Армении, несмотря на продолжающиеся уже несколько дней акции протеста, был избран бывший президент страны Серж Саргсян. Об этом сообщает News.am.

За его кандидатуру проголосовали 77 депутатов Национального собрания Армении, против — 17.

Как сообщает издание, протестующие против избрания Саргсяна премьером во вторник проводят сидячую забастовку на площади Республики в центре Еревана, которая находится около здания правительства. По данным News.am, некоторые из них сидят на проезжей части и не дают машинам проехать.

Кроме того, протестующие заблокировали здание мэрии Еревана. Они перекрыли проезжую часть мусорными урнами и скамейками.

Акции протеста против избрания бывшего президента главой кабмина организованы лидером оппозиционной партии «Гражданский договор», депутатом парламента Николом Пашиняном. В понедельник протестующие пытались заблокировать улицы в центре Еревана, чтобы не дать депутатам 17 апреля проехать у парламенту и принять участие в голосовании.

Полицейские решили разогнать протестующих. В результате вспыхнули беспорядки. Были задержаны 80 человек, пострадали 46. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 225 УК Армении (организация массовых беспорядков).