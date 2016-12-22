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В Армении лидер оппозиции объявил «бархатную революцию»
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В Армении лидер оппозиции объявил «бархатную революцию»
Политика, 13:53
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В Армении лидер оппозиции объявил «бархатную революцию»

Лидер оппозиционной партии «Гражданский договор», депутат парламента Армении Никол Пашинян заявил на площади Франции в Ереване, что объявляет «бархатную, народную и мирную революцию».

«В Гюмри тысячи людей вышли на улицы, в Иджеване массовая забастовка, закрыта трасса Иджеван — Ереван, в Ванадзоре массовая забастовка, в Ереване забастовка и заблокированы улицы, в Капане и Мацаморе — забастовки», — приводит слова Пашиняна портал Aysor. По словам оппозиционера, в стране установилась «революционная ситуация».

Кроме того, Пашинян сообщил, что проведет 17 апреля в 18:30 по местному времени «самый крупный митинг в истории Армении на площади Республики».

По последним данным представителя пресс-службы полиции Армении Эдгара Джанояна, в отделения полиции в Ереване доставлены 80 человек. Они подозреваются в совершении административных правонарушений. Ранее Пашинян сообщил о более 30 задержанных.

Столкновения протестующих с полицией в Ереване. Фоторепортаж Еще 3 фото
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«Обстановка спокойная, ни протестующие, ни полиция не проявляют агрессии. Все кафе и магазины открыты, улицы, конечно, перекрывают, но это мешает лишь транспорту. Не страшно, они свои интересы отстаивают, но мирно и туристы их абсолютно не интересуют», — рассказала РБК очевидец Наталья Козлова.

«[Наблюдается] скопление толпы в центре, но мирное. По факту, они [митингующие] просто стоят и периодически один-два человека выкрикивают что-то. Перекрыт центр, полиция просто наблюдает. У административных зданий полиция выстроилась стеной», — сообщила РБК очевидец Дария Горнович. По ее словам, все заведения работают в штатном режиме. «Обстановка довольно повседневная. Большая часть населения не обращает внимания. Пытаемся держаться подальше от всего этого», — добавила она.

Акция протеста против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром страны началась в Ереване 13 апреля. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 225 УК Армении (организация массовых беспорядков). В связи со сложившейся ситуацией в Ереване МИД России призвал избегать мест массового скопления людей.

Теги: Армения , оппозиция , революция
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