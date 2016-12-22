При столкновениях в Ереване пострадали 46 человек

В Ереване в результате столкновений с полицейскими протестующих против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром к медикам обратились 46 человек. Об этом сообщается на сайте Минздрава республики.
Среди пострадавших шестеро полицейских. Один из полицейских был прооперирован, у него перерезана вена. Отмечается, что жизни раненых ничто не угрожает. Часть пациентов покинули медучреждения после оказания амбулаторной помощи.
Лидер акции протеста в Ереване Никол Пашинян получил ранения при попытке войти в здание парламента и был госпитализирован, но после получения первой помощи снова присоединился к демонстрантам, сообщает портал «Еркамас».
Акция протеста началась в Ереване 13 апреля. В понедельник, 16 апреля, демонстранты перекрыли улицы в центре города. Также они ворвались в здание Конституционного суда Армении и здание Общественного радио Армении. Позднее между протестующими и полицией начались столкновения. Полиция применила слезоточивый газ, шумовые гранаты.
По факту массовых беспорядков Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело.