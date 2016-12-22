Постпред России в ОЗХО обвинил G7 в развязывании дипломатической войны

Российский постпред в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что страны G7 развязали дипломатическую войну с Москвой на основе «фальшивок» по «делу Скрипаля». Об этом он заявил на заседании исполнительного комитета ОЗХО в штаб-квартире организации в Гааге, сообщает «РИА Новости».

Постпред отметил, что Россия хотела бы услышать от Великобритании ответы на «многочисленные и конкретные вопросы» по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.

«Были бы признательны, если бы представители G7 могли бы нам пояснить, зачем их страны на основе фальшивок развязали с Россией дипломатическую войну?» — заявил Шульгин.

Ранее российская делегация при ОЗХО заявила, что Скрипалей могли намеренно ввести в состояние искусственной комы, чтобы манипулировать их состоянием. О том, что отравленные россияне находятся в состоянии комы, сообщал в начале марта телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Власти Великобритании заявили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», и что к этому причастна Россия. В Москве отрицают обвинения. 12 апреля ОЗХО в своем докладе подтвердила использование «Новичка» при отравлении Скрипалей, но в документе не названа страна — источник вещества.



Постпред Великобритании в ОЗХО Питер Уилсон на заседании в штаб-квартире организации 18 апреля заявил, что ни одна из четырех лабораторий ОЗХО не обнаружила яда BZ ни в одном из образцов, взятых в Солсбери на месте отравления Скрипалей. Позднее эту информацию подтвердил гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что Скрипалей могли отравить нервно-паралитическим веществом BZ, которое разрабатывалось США и Британией.