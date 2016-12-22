Постпред Британии в ОЗХО заявил об отсутствии яда BZ в «деле Скрипалей»

Ни одна из четырех лабораторий, уполномоченных ОЗХО, не обнаружила вещества BZ, о котором говорил министр Лавров, сообщил на заседании исполнительного совета организации постпред Великобритании Питер Уилсон

Питер Уилсон (Фото: Michael Kooren / AP)

Ни одна из четырех лабораторий, уполномоченных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), не обнаружила вещества BZ ни в одном из образцов, взятых в Солсбери на месте отравления Скрипалей, заявил на заседании исполнительного совета ОЗХО постоянный представитель Великобритании Питер Уилсон (текст его выступления есть у РБК).

В субботу, 14 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике заявил, что у Москвы есть заключение швейцарской лаборатории города Шпиц, в котором говорится, что при отравлении могло быть использовано вещество BZ. Он рассказал, что наличие BZ было подтверждено в ходе экспертизы.

«В пробах были обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя, психотоксический эффект достигается через 30–60 минут и длится до четырех суток», — рассказал Лавров. Однако эти данные не были включены в отчет ОЗХО, сообщил он.

Швейцарская химической лаборатория в Шпице в воскресенье выпустила сообщение, которое упомянул Лавров в заявлении об отравлении Скрипалей газом BZ.



«Только ОЗХО может комментировать это заявление. Но мы можем повторить то, что говорили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала «Новичок» <...>. Их стандарты работы настолько жесткие, что выводы не подлежат сомнению», — было сказано в Twitter швейцарской лаборатории.

В интервью Би-би-си 16 апреля Лавров повторил, что лаборатория идентифицировала BZ, которое могло быть использовано вместе с другим отравляющим веществом.

Уилсон также сообщил, что Великобритания до 23 апреля ответит на вопросы, заданные Россией ​в соответствии со ст. 9 Конвенции о запрещении химоружия.