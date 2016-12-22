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ОЗХО не подтвердила наличие вещества BZ в образцах из Солсбери
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ОЗХО не подтвердила наличие вещества BZ в образцах из Солсбери
Отравление Скрипалей, 16:20
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ОЗХО не подтвердила наличие вещества BZ в образцах из Солсбери
В образцах, которые были собраны ОЗХО на месте отравления Скрипалей, не было следов вещества BZ, заявил глава организации. О том, что в пробах из Солсбери обнаружили присутствие этого токсичного химиката, говорил Сергей Лавров
Фото: Peter Dejong / AP

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю заявил, что в пробах, которые отобрали эксперты в Солсбери на месте отравления Сергея и Юлии Скрипаль, не было найдено следов химического вещества BZ. Заявление Узюмджю опубликовано на сайте организации (.pdf).

«Прекурсоры вещества BZ, которое упоминается в публичных заявлениях и также известное как 3Q, содержались только в пробе, подготовленной лабораторией ОЗХО в соответствии со всеми требованиями процедуры. Эти образцы не имеют отношения к образцам, собранными командой ОЗХО в Солсбери», — говорится в его заявлении.

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Ранее о том, что для отравления Скрипаля могло использоваться нервно-паралитическое вещество BZ, разработкой которого занимались США и Великобритания, а не вещество «Новичок», в разработке и применении которого Лондон обвинил Москву, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

По его словам, ОЗХО не учла в своем докладе вывод швейцарской лаборатории из Шпица, которая указала на соответствие клинической картины отравления Скрипаля симптомам поражения BZ, которое способно вывести человека из строя на время до четырех суток. 

На следующий день после заявления Лаврова упомянутая им швейцарская лаборатория заявила, что выводы британских коллег из Портон-Дауна об отравлении Сергея Скрипаля ядом типа «Новичок» не подлежат сомнению. Постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон также заявлял, что ни одна из четырех лабораторий, уполномоченных ОЗХО, не обнаружила следов BZ на месте инцидента.

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В своем заявлении Узюмджю также подчеркнул, что политика ОЗХО не предусматривает публичной реакции на критику в ее адрес: «Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы обратить внимание на политику секретариата относительно публичных заявлений, сделанных странами — членами организации. Секретариат ОЗХО не будет публично отвечать на такие заявления, даже если в них содержится критика работы организации».

По его словам, вовлечение ОЗХО «в публичные дискуссии» с государствами-членами в интересы организации не входит. Информировать о своей работе, давать пояснения и отвечать на вопросы ОЗХО будет на встречах Исполнительного совета и во время официальных брифингов, подчеркнул Узюмджю.

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«На протяжении многих лет надежность и технические возможности отобранных ОЗХО лабораторий подвергались тщательнейшей проверке», — сказал он, заключив, что все государства-участники могут быть уверены в достоверности анализов этой сети.

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Автор: Наталья Демченко.
Теги: ОЗХО , Сергей Лавров , Сергей Скрипаль
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