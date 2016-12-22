Лавров рассказал о признаках отравления Скрипалей веществом BZ

Швейцарские эксперты установили, что для отравления Скрипаля могло использоваться вещество BZ, работы над которым велись в США и Великобритании. Однако ОЗХО не стало включать эти выводы в итоговый отчет по «делу Скрипаля»

Сергей Лавров (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в итоговом докладе не учла выводы швейцарских экспертов, изучивших «дело Скрипаля», заявил Сергей Лавров. По словам главы ведомства, эксперты выявили признаки того, что в отравлении могло использоваться вещество BZ, применявшееся США и Великобританией, передает корреспондент РБК.

Изучением состояния Сергея Скрипаля после отравления занимались эксперты из швейцарской лаборатории в городе Шпиц, рассказал Лавров. Они выявили что клиническая картина отравления экс-полковника ГРУ соответствовала известному им веществу под обозначением BZ. Министр рассказал, что наличие вещества BZ было подтверждено в ходе экспертизы. «В пробах были обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя, психотоксический эффект достигается через 30–60 минут и длится до четырех суток», рассказал Лавров.

Особо министр отметил, что это вещество разрабатывалось и состояло на вооружении армий США и Великобритании. «В Советском Союзе и России разработок и накоплений данных химических соединений не осуществлялось», — подчеркнул он.

«Ни один из этих фактов, и вообще о BZ, ничего не упомянуто в итоговом докладе, который эксперты ОЗХО представили ее исполнительному совету. В этой связи мы обращаемся в ОЗХО с вопросом о том, почему такая информация, которая отразила выводы специалистов лаборатории города Шпиц, была опущена в итоговом документе», — отметил Лавров.

Материал дополняется.