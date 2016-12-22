Делегация России при ОЗХО заявила о намеренном введении Скрипалей в кому

Британские медики могли целенаправленно ввести Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в состояние искусственной комы, чтобы манипулировать их состоянием и не пускать к ним российских специалистов, считает делегация России при ОЗХО

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Сергей и Юлия Скрипаль, отравленные в британском городе Солсбери, были введены в состояние искусственной комы для того, чтобы манипулировать их состоянием. Об этом говорится в заявлении российской делегации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на заседании исполнительного совета организации (текст документа есть в распоряжении РБК).

В заявлении подчеркивается, что Великобритания «без проведения какого-либо расследования заранее обвинила Россию». «Стремясь не допустить российских специалистов к Сергею и Юлии Скрипаль, британские медики, как мы понимаем, поместили Сергея и Юлию Скрипаль в состояние искусственной комы, чтобы получить возможность собрать биологический материал и манипулировать состоянием их здоровья, даже не консультируясь с ними», — сказано в документе.

Сразу после обнаружения Скрипалей в Солсбери британская полиция сообщила, что оба находятся в критическом состоянии. О том, что оба находятся в состоянии комы, спустя какое-то время первым сообщил телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.

В среду, 18 апреля, в штаб-квартире ОЗХО в Гааге проходит заседание исполнительного совета организации, посвященное отравлению в Солсбери. Ранее постоянный представитель Великобритании Питер Уилсон прокомментировал сделанные ранее заявления главы МИД России Сергея Лаврова относительно вещества BZ, которое могло быть использовано при отравлении в Солсбери.

По словам Уилсона, ни одна из четырех лабораторий, уполномоченных (ОЗХО), не обнаружила вещества BZ ни в одном из образцов, взятых в Солсбери на месте отравления Скрипалей. Уилсон также сообщил, что Великобритания до 23 апреля ответит на вопросы, заданные Россией ​в соответствии со ст. 9 Конвенции о запрещении химоружия.



Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта на одной из скамеек на улице британского города Солсбери. Оба были госпитализированы в критическом состоянии. Лондон объявил, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» и возложил ответственность за случившееся на Россию. Москва категорически отрицает свою причастность к инциденту в Солсбери.