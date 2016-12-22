CNN опубликовал спутниковые фото последствий удара США по Сирии

Телеканал CNN опубликовал фотографии со спутника последствий удара США и союзников по Сирии.



Как отметила телекомпания, она использовала карту целей для ударов, которая была опубликована американским Министерством обороны, и передала ее двум компаниям, занимающимся спутниковой съемкой, а именно DigitalGlobe и Planet.com.

На снимке, который предоставила DigitalGlobe, изображены два объекта в Хомсе. Фото опубликовано в Twitter. Слева снят он в пятницу,13 апреля, а справа— в субботу, 14 апреля, после удара.

В Пентагоне заявили, что целями в Хомсе были два склада с химоружием и оборудованием для его распространения и командный пост. На другом фото изображен исследовательский центр, который находится в пригороде Дамаска. С левой стороны фото было сделано 8 апреля, а справа — в субботу, 14 апреля.

В субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии в ответ на возможное применение химического оружия в сирийском городе Думе. В Пентагоне заявили, что целью американских ударов были объекты, которые находятся в Дамаске, Хомсе и в еще одной локации, которая указана не была. В российском Минобороны заявили , что по Сирии в субботу, 14 апреля, были выпущены в общей сложности 100 ракет. В результате удара пострадали три человека.