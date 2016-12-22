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Акции протеста в мире против ракетной атаки в Сирии. Фоторепортаж
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Акции протеста в мире против ракетной атаки в Сирии. Фоторепортаж
Общество, 13:24
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Акции протеста в мире против ракетной атаки в Сирии. Фоторепортаж

В городах США и в некоторых других странах прошли митинги протеста против военной операции, которую провели в Сирии США, Великобритания и Франция.

В Америке протестующие вышли с плакатами «Деньги — на рабочие места и здравоохранение», «Руки прочь от Сирии».

Митинги также прошли в Чили, Турции, Германии, Греции и других странах.

США и их союзники предприняли ракетную атаку на объекты в Сирии в ночь на 14 апреля. С кораблей и самолетов было выпущено более ста ракет по объектам, имеющим отношение к изготовлению химического оружия.

Удар был предпринят в ответ на химическую атаку в городе Дума 7 апреля, в которой обвинили сирийские власти. Москва назвала обвинение недоказанным, а снятые кадры — постановочными.

Фото: Marios Lolos / Zuma / TASS
Демонстранты в столице Греции Афинах
Фото: Ginnette Riquelme / Reuters
Антивоенные выступления в столице Мексики Мехико
Фото: Esteban Felix / AP
Столкновения демонстрантов с полицией в Сантьяго, Чили
Фото: Esteban Felix / AP
Задержания протестующих в Сантьяго, Чили
Фото: Axel Schmidt / Reuters
Акция протеста в Берлине, Германия
Фото: Lefteris Pitarakis / AP
Участники акции протеста у французского консульства в Стамбуле, Турция
Фото: Bastiaan Slabbers / Zuma / TASS
Протестующие в Филадельфии, США 
Фото: Michael Candelori / Zuma / TASS
Митинг против бомбежек Сирии в Вашингтоне, США
Фото: Pacific Press / BarcroftMedia / TASS
Активисты антивоенного движения в Нью-Йорке, США
Фото: Mahmoud Issa / Zuma / TASS
Акция протеста в секторе Газа
Фото: Costas Baltas / Reuters
Демонстранты в Афинах, Греция
Фото: Esteban Felix / AP
Столкновения демонстрантов с полицией в Сантьяго, Чили
Теги: мультимедиа
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