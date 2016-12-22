Чемпионат России по футболу. «Урал» — «Спартак». Онлайн

После ударов по Сирии в МИДе увидели стремление США к диалогу с Россией

Башар Асад рассказал об отдыхе своих детей в «Артеке»

В Госдуме заявили о высокой оценке Асадом советского оружия после атаки

Акции протеста в мире против ракетной атаки в Сирии. Фоторепортаж

Путин призвал арабские страны к сотрудничеству против терроризма

СМИ узнали о готовности Лондона к ответной кибератаке на Россию

Асад оценил восстановление инфраструктуры Сирии в $400 млрд

Даниэль Риккардо выиграл шестую гонку «Формулы-1» в карьере

Депутат Госдумы обсудил с Асадом перспективу пути Тартус — Севастополь

Минобороны США показало запуск «Томагавка» в ходе удара по Сирии

Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году

В Ростовской области в одной из шахт обрушилась кровля

«Хвост опять виляет собакой»: иностранные СМИ об ударе по Сирии

The Independent назвала долю одобривших удары по Сирии британцев

В Румынии задержали 50 человек из-за беспорядков на футбольном матче

Федор Смолов обвинил арбитра в умышленной ошибке в пользу ЦСКА

В Новой Москве четыре человека погибли в перевернувшейся машине

В Черногории начались выборы президента

Рубль или доллар: где искать более высокую доходность по вкладам

Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова о яде в «деле Скрипаля»

Косачев удивился позиции одной страны на голосовании в СБ ООН по Сирии

Сторонники разоружения в США осудили Трампа за удар по Сирии

В Китае экстренно сел лайнер Air China из-за нападения на бортпроводника

В Белом доме назвали срок разрешения споров с Мексикой и Канадой по NAFTA

Глава Минтранса рассказал о подготовке ответных мер на санкции США

Мадуро заявил о «международном плане» саботажа выборов в Венесуэле

Швейцария прокомментировала удары западной коалиции по Сирии

Британский министр обороны призвал Кремль «не быть проблемой в Сирии»

Ким Чен Ын пообещал вывести отношения КНДР и КНР на новый уровень