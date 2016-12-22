Акции протеста в мире против ракетной атаки в Сирии. Фоторепортаж
Общество, 13:24
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Акции протеста в мире против ракетной атаки в Сирии. Фоторепортаж
В городах США и в некоторых других странах прошли митинги протеста против военной операции, которую провели в Сирии США, Великобритания и Франция.
В Америке протестующие вышли с плакатами «Деньги — на рабочие места и здравоохранение», «Руки прочь от Сирии».
Митинги также прошли в Чили, Турции, Германии, Греции и других странах.
США и их союзники предприняли ракетную атаку на объекты в Сирии в ночь на 14 апреля. С кораблей и самолетов было выпущено более ста ракет по объектам, имеющим отношение к изготовлению химического оружия.
Удар был предпринят в ответ на химическую атаку в городе Дума 7 апреля, в которой обвинили сирийские власти. Москва назвала обвинение недоказанным, а снятые кадры — постановочными.
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