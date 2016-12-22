Третий иностранец покинул совет директоров En+ Group Дерипаски

На фоне новых американских санкций в отношении России из состава совета директоров En+ Group вышел неисполнительный директор группы Риккардо Орчел. Об этом говорится в сообщении компании. 9 апреля совет директоров группы покинули независимые директора Чжао Гуанмин и Доминик Фрайс.

6 апреля Минфин США ввел новые санкции против российских компаний и бизнесменов. В их числе оказался Олег Дерипаска и подконтрольные ему UC Rusal и En+ Group.

В составе директоров UC Rusal также произошли изменения. Его покинули генеральный директор Glencore Айван Глазенберг и независимый директор UC Rusal​ Филип Лэйдер, а также директор по стратегическим проектам «Реновы» Максим Гольдман и исполнительный директор ОНЭКСИМа Даниэль Вольф. Глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал поддержку UC Rusal. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству поддержать попавшие под санкции российские компании.