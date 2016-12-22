Доминик Фрайс покинул пост независимого директора En+

Независимый директор принадлежащей Олегу Дерипаске En+ Group Доминик Фрайс покинул совет директоров, говорится на сайте компании.

В сообщении отмечается, что он покидает свой пост 6 апреля.

Гражданин Франции Доминик Фрайс находился на посту независимого директора в совете директоров En+ Group с января 2018 года, а в самом совете директоров — с декабря 2017 года. В компании он работал с 2013 года.

Минфин США 6 апреля включил в новый санкционный список более 20 физических и 15 юридических лиц как «ответственных» за действия российских властей на внешнеполитической арене. Под санкции попали активы миллиардера Олега Дерипаски — Rusal, «Базовый элемент» и EN+ Group. В день объявления о санкциях компании бизнесмена подешевели на $2,5 млрд.

В понедельник, 9 апреля, Rusal объявил о возможности технических дефолтов из-за невозможности выполнить кредитные обязательства на фоне введенных властями США санкций. В результате акции компании на Гонконгской бирже упали в два раза.

