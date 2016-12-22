En+ сообщила об уходе второго иностранца из совета директоров

Совет директоров En+ 9 апреля покинул неисполнительный директор Чжао Гуанмин, говорится в сообщении на сайте компании. Он является исполнительным директором AnAn International, которая занимается торговлей нефтехимической продукцией и нефтепродуктами. О назначении Чжао Гуанмина En+ объявила в декабре 2017 года.

AnAn получила право назначать одного члена совета директоров в рамках инвестиционного соглашения, заключенного с En+. Компания связана с китайской энергетической компанией CEFC— последняя в ходе IPO приобрела 6,25% En+, пакет стоил около $500 млн.

Это второй иностранец, покидающий совет директоров En+ Олега Дерипаски после того, как компания попала под санкции США. Ранее в понедельник компания сообщила об уходе независимого директора Доминика Фрайса.

Дерипаска и En+ находятся в санкционных списках, которые 6 апреля опубликовал Минфин США. Введение ограничений в Вашингтоне объяснили «пагубной деятельностью российского правительства», включая конфликт на востоке Украины, присоединение Крыма, поддержку сирийского президента Башара Асада. «Российские олигархи и элиты, которые получают выгоду от этой коррумпированной системы, больше не ограждены от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства», — подчеркнули в Минфине США. Дерипаска назвал основания, на которых он попал под санкции, смешными и абсурдными.

Также в понедельник депозитарий Citi объявил о том, что приостанавливает обслуживание глобальных депозитарных расписок En+ из-за санкций. По состоянию на 18:10 мск депозитарные расписки En+ Group упали на 16,54%, до 487 руб.