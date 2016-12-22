Мантуров пообещал поддержать попавший под санкции UC Rusal

Минпромторг окажет поддержку компании Олега Дерипаски UC Rusal, которая была включена в новый санкционный список США. Об этом журналистам заявил глава министерства Денис Мантуров, сообщает корреспондент РБК.

«Как Rusal обратится к нам за поддержкой, мы тут же ее постараемся оказать. Поддержка — это конкретное мероприятие, конкретные меры, у нас есть сегодня контурные инструменты, если их где-то нужно будет перенастроить, мы оперативно это сделаем», — сказал Мантуров. По словам министра, Минпромторг пока не фиксирует социальную напряженность на предприятиях UC Rusal.

«Мы такого не ощущаем [социальной напряженности на предприятиях UC Rusal], но это самое главное для чего собственно мы должны оказывать поддержку. Мы должны поддерживать коллективы этих предприятий», — отметил глава Минпромторга.

Премьер-министр Дмитрий Медведев также поручил правительству поддержать попавшие под санкции российские компании. Глава кабмина распорядился подготовить конкретные меры в металлургическом секторе, ОПК и энергетике.

Накануне рейтинговое агентство Moody’s отозвало рейтинги UC Rusal, также поступило и агентство Fitch. С 17 апреля Лондонская биржа металлов приостановит торги алюминием UC Rusal. Нью-Йоркская биржа 11 апреля также отказалась от работы с алюминием UC Rusal.

Минфин США 6 апреля ввел новый пакет антироссийских санкций против российских чиновников и бизнесменов, а также крупных компаний.