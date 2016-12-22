Трамп после твита об ударе по Сирии предложил прекратить гонку вооружений

Трамп заявил, что у плохих отношений России и США «нет оснований», и предложил Москве «остановить гонку вооружений». Этот твит последовал сразу за сообщением, в котором президент США призвал Москву готовиться к удару по Сирии

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп сразу после своего твита, в котором призвал Россию быть готовой к авиаудару по Сирии, разместил второе сообщение, в котором заявил, что для плохих отношений Вашингтона и Москвы «нет оснований», а также призвал все страны «работать вместе».

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, в том числе и во время холодной войны. Для этого нет оснований. Россия нуждается в нас, чтобы [США] помогли ей с экономикой, что было бы очень легко сделать. Нам нужно, чтобы все государства работали вместе. Остановите гонку вооружений?» — написал Трамп.

Прямо перед этим сообщением, в первом твите за 11 апреля, он написал, что России нужно готовиться к тому, что в Сирию прилетят новые «умные» американские ракеты. «Вам не стоит быть союзником животного, которое убивает газами», — предупредил Москву Трамп, имея в виду сирийского лидера Башара Асада. Этот твит стал первым публичным признанием Трампа, что США готовятся нанести удар по Сирии.

Серия твитов Трампа появилась после слов посла России в Ливане Александра Засыпкина, который заявил, что Москва оставляет за собой право сбивать американские ракеты, которые могут быть запущены по Сирии США, а также открывать ответный огонь.

Кроме того, Москва по военным каналам предупредила Вашингтон о том, что США ждут «серьезные последствия», если во время этих авиаударов пострадают граждане России, рассказывал представитель страны при ЕС Владимир Чижов.

Поводом к угрозам нанести удар по Сирии стали сообщения о предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума, последнему оплоту сирийской оппозиции. По данным ВОЗ, в Думе насчитывается порядка 500 человек с симптомами отравления химическими веществами, а более 70 человек из числа тех, кто пытался укрыться от атаки в подвале, погибли. Официальный Дамаск применение химического оружия против повстанцев отрицает.

Ожидается, что в Думу в ближайшее время прибудут инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые будут вести расследование инцидента в Думе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время телефонного разговора с Трампом договорились поддержать США в ударах по Сирии.

При этом, по данным Times, Мэй также заявила, что необходимо получить больше доказательств, подтверждающих факт химатаки в Думе, а Макрон поставил условием, чтобы удары были нанесены по объектам, которые связаны с химическим оружием. ​