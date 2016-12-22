Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,48 63,30 EUR Нал. 81,05 78,52 USD Бирж. 64,70 +1,68 EUR Бирж. 80,04 +2,19 USD ЦБ. 64,06 +1,69 EUR ЦБ. 79,28 +2,43 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 6926,90 +175,60 MOEX 2195,63 +1,01% RTS 1069,89 -1,92% Brent 71,43 +0,55% DJIA 24408,00 +1,79% Nasdaq 7094,30 +2,07% FTSE 7250,41 -0,22%
Трамп после твита об ударе по Сирии предложил прекратить гонку вооружений
Лента новостей
Фридман заявил о сохранении планов по объединению активов L1 и BASF 16:09, Бизнес Икона, панк, активист: каким получился фильм о Вивьен Вествуд 16:04, Стиль Власти Австралии усилили регулирование криптовалют: как отреагирует рынок 15:58, Крипто Сестра Юлии Скрипаль усомнилась в правдивости видео ее выхода из больницы 15:44, Общество Путин выразил соболезнования президенту Алжира после падения Ил-76 15:40, Общество Компания Вексельберга купила водоканал Пензы 15:40, Бизнес В результате взрыва на заводе «Алмаз» в Петербурге погиб человек 15:37, Общество Совфед поддержал введение новой меры пресечения 15:33, Общество В Госдуму внесли законопроекты об уничтожении контрафакта нарушителями 15:32, Экономика «Красцветмет» установил исторический рекорд по производству золота 15:29, Партнерский материал Большая стройка: как оценил Медведев последние шесть лет в России 15:28, Недвижимость Покупать или продавать: альткоин Cardano подорожал 15:11, Крипто Медведев ответил на предложение ввести прогрессивный подоходный налог 15:09, Экономика Валерия Шанцева назначили гендиректором хоккейного клуба «Динамо» 15:08, Спорт Курс доллара превысил 65 руб. после заявления Трампа об ударе по Сирии 15:06, Финансы В Сербии рухнул военный самолет 15:06, Общество Трамп после твита об ударе по Сирии предложил прекратить гонку вооружений 15:01, Политика Какие корабли вошли в состав ударной группы ВМС США. Фотогалерея 14:57, Фотогалерея  Медведев призвал пересмотреть размер пособий по уходу за детьми до 3 лет 14:54, Общество Против капитана судна «Норд» выдвинули новое обвинение 14:51, Общество ​В Минздраве заявили о росте числа страдающих ожирением мужчин в три раза 14:49, Общество Медведев заявил о недопустимости управления малым бизнесом крупными ТЦ 14:45, Бизнес Крушение военного самолета Ил-76 в Алжире. Фоторепортаж 14:40, Фотогалерея  Захарова ответила на призыв Трампа готовиться к запуску ракет по Сирии 14:38, Политика Индексы Мосбиржи упали после предупреждения Трампа об ударе по Сирии 14:37, Экономика Появилось видео отправки Юлии Скрипаль в военный госпиталь 14:33, Общество Telegram не признали ответчиком по иску о блокировке 14:27, Технологии и медиа «Умные ракеты»: как США и союзники видят военный ответ Дамаску 14:25, Политика
Трамп после твита об ударе по Сирии предложил прекратить гонку вооружений
Война в Сирии, 15:01
0
Трамп после твита об ударе по Сирии предложил прекратить гонку вооружений
Трамп заявил, что у плохих отношений России и США «нет оснований», и предложил Москве «остановить гонку вооружений». Этот твит последовал сразу за сообщением, в котором президент США призвал Москву готовиться к удару по Сирии
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп сразу после своего твита, в котором призвал Россию быть готовой к авиаудару по Сирии, разместил второе сообщение, в котором заявил, что для плохих отношений Вашингтона и Москвы «нет оснований», а также призвал все страны «работать вместе».

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, в том числе и во время холодной войны. Для этого нет оснований. Россия нуждается в нас, чтобы [США] помогли ей с экономикой, что было бы очень легко сделать. Нам нужно, чтобы все государства работали вместе. Остановите гонку вооружений?» — написал Трамп.

Прямо перед этим сообщением, в первом твите за 11 апреля, он написал, что России нужно готовиться к тому, что в Сирию прилетят новые «умные» американские ракеты. «Вам не стоит быть союзником животного, которое убивает газами», — предупредил Москву Трамп, имея в виду сирийского лидера Башара Асада. Этот твит стал первым публичным признанием Трампа, что США готовятся нанести удар по Сирии.

Какие корабли вошли в состав ударной группы ВМС США в Средиземном море Еще 4 фото
Фотогалерея

Серия твитов Трампа появилась после слов посла России в Ливане Александра Засыпкина, который заявил, что Москва оставляет за собой право сбивать американские ракеты, которые могут быть запущены по Сирии США, а также открывать ответный огонь.

Кроме того, Москва по военным каналам предупредила Вашингтон о том, что США ждут «серьезные последствия», если во время этих авиаударов пострадают граждане России, рассказывал представитель страны при ЕС Владимир Чижов.

Поводом к угрозам нанести удар по Сирии стали сообщения о предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума, последнему оплоту сирийской оппозиции. По данным ВОЗ, в Думе насчитывается порядка 500 человек с симптомами отравления химическими веществами, а более 70 человек из числа тех, кто пытался укрыться от атаки в подвале, погибли. Официальный Дамаск применение химического оружия против повстанцев отрицает.

Мэй, Макрон и Трамп сочли необходимым ответ на «химатаку» в Сирии
Политика

Ожидается, что в Думу в ближайшее время прибудут инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые будут вести расследование инцидента в Думе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время телефонного разговора с Трампом договорились поддержать США в ударах по Сирии.

При этом, по данным Times, Мэй также заявила, что необходимо получить больше доказательств, подтверждающих факт химатаки в Думе, а Макрон поставил условием, чтобы удары были нанесены по объектам, которые связаны с химическим оружием. ​

Автор: Наталья Демченко.
Главное
Трамп предложил России готовиться к запуску ракет по Сирии Политика
Материалы по теме
Трамп предложил России готовиться к запуску ракет по Сирии Политика
Макрон назвал цели возможных ударов из-за «химатаки» в Сирии Политика
Мэй, Макрон и Трамп сочли необходимым ответ на «химатаку» в Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.