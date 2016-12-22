Минэнерго Украины рассказало о рассчитываемом объеме транзита газа

Киев намерен сохранить транзит газа после 2019 года в объеме не менее 40 млрд куб. м., иначе транзит будет экономически невыгоден. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает «Укринформ».

По словам Насалика, Еврокомиссия заверила Киев, что приложит все усилия для сохранения транзита газа через Украину. «Мы будем помогать Украине в выполнении решений Стокгольмского арбитража. Также будем помогать Украине в проведении переговоров по транзиту газа после завершения контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом», — указывал гендиректор по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори.

Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в компании не планируют отказываться от транзита газа через Украину. Он отметил, что через эту страну могут ежегодно перегонять 10–15 млрд куб. м., но только в том случае, если Киев сможет обосновать «экономическую целесообразность нового контракта на транзит».

Как стало известно 11 апреля, «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут переговоры по новому контракту о транзите газа через Украину в Европу. Об этом сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к сторонам переговоров. По данным собеседников газеты, новый контракт может быть заключен с 2020 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает невозможным реализацию проекта газопровода «Северный поток-2» без транзита газа через Украину. При этом ранее власти Германии разрешили строительство газопровода в исключительной экономической зоне страны. Президент Украины Петр Порошенко считает этот проект «политической взяткой» за лояльность России. Газопровод проложат по дну Балтийского моря, по нему будут поставлять в Европу 55 млрд куб. м. газа ежегодно. Стоимость «Северного потока-2» — €9,5 млрд.