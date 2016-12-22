СМИ узнали о переговорах «Газпрома» и «Нафтогаза» по новому контракту

«Газпром» и «Нафтогаз» ведут переговоры по новому контракту о транзите газа через Украину, сообщают источники газеты. Киев запросил разъяснения по тому, что в Москве понимают под экономической целесообразностью договора

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«Гапром» и украинский «Нафтогаз» обсуждают условия нового контракта о транзите газа через Украину в Европу. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на два источника, близкие к сторонам переговоров.

По их словам, речь идет о заключении с 2020 года нового контракта. Вопрос о продолжении транзита после 2019 года поднимался на встрече представителей компаний несколько недель назад, отметил источник газеты.

«Контакты по периоду после 2019 года начали», — приводят «Ведомости» слова своего собеседника. Переговоры находятся на ранней стадии. «Мы задали [«Газпрому»] вопрос, что [в их понимании] значит «привлекательные коммерческие условия», — сказал газете близкий к «Нафтогазу» источник.

Накануне, 10 апреля, предправления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о том, что компания не собирается отказываться от транзита газа через Украину, но его объемы в перспективе будут снижены до 10-15 млрд кубометров в год. «Украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит», — сказал он.

В конце февраля арбитраж Торговой палаты Стокгольма вынес решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза», частично удовлетворив требования украинской компании. Арбитры постановили, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Так как до этого арбитраж обязал Киев выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ плюс проценты за просрочку, «Газпром» остался должен «Нафтогазу» примерно $2,6 млрд.

После решения стокгольмского суда ​«Газпром» объявил о том, что приступает к расторжению как контракта на поставку газа украинским потребителям, так договора на транзит газа в Европу. Оба этих контракта действуют до конца 2019 года. В конце марта между «Гапромом» и «Нафтогазом» прошли переговоры по расторжению указанных договоров, говорил зампредправления «Газпрома» Александр Медведев. Также российская компания обжаловала решение суда в Стокгольме.