Порошенко назвал «Северный поток-2» «взяткой» за лояльность России

Модернизация украинского транзитного газопровода будет дешевле, чем строительство «Северного потока-2», заявил Порошенко. По его словам, проходящий по дну Балтики газопровод выглядит «политической взяткой за лояльность России»

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Альтернативой проекту газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря может служить увеличение транзита газа через территорию Украины. Об этом Петр Порошенко заявил в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

«Немецкие политики и компании должны помнить о том, что «Северный поток-2» это исключительно политической проект, который финансирует Россия. Простите за грубые слова, но «Северный поток-2» это политическая взятка за лояльность России, [цель которой] экономическая и энергетическая блокада Украины и нанесение ей большого ущерба», — заявил Порошенко.

По его словам, «Северный поток-2» не имеет под собой «экономически оправданного основания», в то время как украинский транзитный газопровод может быть «быстро и дешево модернизирован».

На вопрос о том, является ли Украина надежным партнером, украинский лидер отметил, что Киев намеревается привлечь европейских партнеров к управлению своей газовой компанией. «Когда Россия отключила поставки газ, я как президент попросил мой народ экономить энергию для обеспечения полного транзита газа в Европу», — заявил Порошенко, добавив, что Украина придерживается своих обязательств.

Модернизация украинского газопровода не потребует крупных инвестиций, уверен он. «Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать $10 млрд в «Северный поток-2», — заключил он.

Ввод в эксплуатацию трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» приведет к снижению транзита газа через Украину в десять раз, говорил ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он отметил, что поставки через Украину будут осуществляться в приграничные с ней страны, но объемы таких поставок «будут менее значительными». В 2016 году Миллер говорил, что транспортный тариф для «Северного потока-2» оценивается в $2,1 за тыс. кубометров на 100 км, а для Украины в $2,5.

В конце марта Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии выдало все разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной немецкой экономической зоне. В министерстве экономики Финляндии также одобрили строительство газопровода. Компании Nord Stream 2 AG остается получить разрешения Дании и Швеции.

На этом фоне Верховная рада призвала мировое сообщество принять меры против строительства газопровода. Киев поддержали в Еврокомиссии, однако, по словам главы директора ЕК по энергетике, о санкциях речи не идет.