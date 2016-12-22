В Еврокомиссии объяснили желание сохранить транзит газа через Украину

Еврокомиссия поможет Украине в переговорах с Россией о транзите газа, несмотря на решение «Газпрома» разорвать все контракты с Киевом. Это связано с тем, что как для ЕС, так и для самой Украины стратегически важно его сохранить

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Еврокомиссия намерена помочь Киеву в переговорах с Россией о сохранении транзита газа из-за значимости этого транзитного маршрута. Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», заявил ​глава генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Доминик Ристори на брифинге в Киеве.

«Мы будем помогать Украине в выполнении решений Стокгольмского арбитража. Также будем помогать Украине в проведении переговоров по транзиту газа после завершения контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом», — приводит агентство слова Ристори.

Ристори пояснил, что если для Украины транзит газа имеет экономическое значение, то Европа заинтересована в том, чтобы сохранить альтернативные «Северному потоку» пути транспортировки газа. «Транзит важен для Украины в части доходов, но он важен и для ЕС в контексте диверсификации путей поставок», — заявил Ристори.

Представитель ЕК объяснил, что организация выступает против строительства «Северного потока-2», который будет транспортировать газ из России в Германию в обход Украины. «Наша позиция очень четкая, мы считаем, что «Северный поток-2» не содействует диверсификации поставок или маршрутов поставок. Если он будет построен, то он не будет поддержан Евросоюзом и Еврокомиссией», — заявил он.

«Газпром» после решений Стокгольмского арбитража, занявшего сторону Киева по вопросам поставки и транзита газа (в частности, он обязал «Газпром» заплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору), принял решение о расторжении всех контрактов с Украиной. Переговоры по этому решению начались в конце марта. Кроме того, 30 марта «Газпром» подал апелляцию на решение арбитража, заявив о «существенных процессуальных нарушениях» при принятии решения.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 4 апреля уточнил, что полностью транзит газа через Украину не прекратится. Тем не менее после ввода в строй «Северного потока-2» и «Турецкого потока» объем газа, проходящего Украину на пути к европейским потребителям, сократится в 10 раз, до 10–15 млрд куб. м. В 2017 году через Украину прошли 93 млрд куб. м российского газа.

В ноябре 2017 года «Нафтогаз» дал свою оценку доходов украинского бюджета от платежей России за транзит газа. По данным компании, только за девять месяцев 2017 года он обеспечил поступления в бюджет на сумму 24,9 млрд грн (более $9,5 млрд). «24,9 млрд грн бюджетных поступлений, которые обеспечил транзит газа за девять месяцев, близки по объему к фактическим расходам на образование за этот же период и почти в полтора раза превышают совокупные расходы на здравоохранение, спорт и защиту окружающей среды», — сообщили в «Нафтогазе».