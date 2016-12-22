Меркель сочла невозможным «Северный поток-2» без транзита через Украину

Петр Порошенко и ​Ангела Меркель (Фото: Markus Schreiber / AP)

Канцлер Германии Ангела Меркель сочла невозможным проект «Северного потока-2» без определения будущего украинского транзита. Об этом Меркель сообщила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине, передает «112 Украина».

«Мы говорили также с президентом России и выразили смущение Украины. Но, конечно, речь идет о том, что часть газа будет идти через украинскую территорию, то есть транзит через территорию Украины остается важным. Конечно, здесь надо учитывать политический компонент этого вопроса», — заявила Меркель.

По словам Порошенко, реализация проекта нанесет крупный ущерб экономике Украины, а также приведет к экономической и энергетической блокаде.

Накануне, 9 апреля, канцлер ФРГ в ходе телефонного разговора обсудила вопрос «крупного взаимовыгодного проекта» «Северный поток-2» с Владимиром Путиным.

Власти Германии выдали все разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне 27 марта. Кроме того, строительство газопровода разрешила Финляндия. Газопровод «Северный поток-2», идущий в Германию, должен пройти по дну Балтийского моря. Его протяженность составит более 1200 км, совокупная мощность — 55 млрд куб. м ежегодно. Общая стоимость проекта — €9,5 млрд.