Германия разрешила строительство «Северного потока-2»

Власти Германии выдали все разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне. Об этом говорится в заявлении на сайте Федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии (BSH).

«После тщательной проверки, включая проведение экологической экспертизы, в соответствии с действующим законодательством BSH смогла выдать разрешение на газопровод «Северный поток-2», — сказано в сообщении.

Глава ведомства Моника Браух-Мориц подчеркивает, что проектная компания должна будет учесть требования к безопасному строительству и эксплуатации объекта. BSH отмечает, что после того как разрешение выдали власти города Штральзунда, препятствий для прокладки трубопровода по морскому дну на отрезке протяженностью 31 км нет. При этом ранее Союз охраны природы Германии (NABU) подал иск в суд против решения горного управления Штральзунда разрешить строительство «Северного потока-2». В союзе высказали мнение, что газопровод может вызвать «серьезные последствия» для морской среды и представит опасность для животных. Такие опасения NABU и Всемирный фонд дикой природы (WWF) направляли в том числе канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство газопровода по дну Балтийского моря для поставок 55 млрд куб. м газа в год в Европу. Стоимость проекта — €9,5 млрд.