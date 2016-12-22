«Газпром» заявил об отсутствии планов по отказу транзита через Украину

В «Газпроме» никогда не поднимали вопрос об отказе транзита газа через Украину. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер, сообщает «РИА Новости».
По его словам, ресурсная база России в настоящий момент смещается «на север», поэтому в центральном газотранспортном коридоре «просто не будет ресурсов в прежних объемах». Миллер отметил, что транзит газа через Украину может сохраниться в размере 10–15 млрд куб. м. в год, но Киев должен обосновать «экономическую целесообразность нового контракта на транзит».
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что реализация проекта газопровода «Северный поток-2» невозможна без транзита газа через Украину. Она также обсуждала «Северный поток-2» с президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора 9 апреля.
Президент Украины Петр Порошенко назвал «Северный поток-2» «политической взяткой» за лояльность России. По его словам, цель Москвы — «экономическая и энергетическая блокада Украины и нанесение ей большого ущерба».
Немецкие власти 27 марта разрешили строительство «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне страны. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря, по нему в Европу будут отправлять 55 млрд куб. м газа ежегодно. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд.