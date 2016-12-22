Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,87 61,90 EUR Нал. 78,89 76,14 USD Бирж. 63,01 +2,35 EUR Бирж. 77,84 +3,14 USD ЦБ. 62,37 +3,80 EUR ЦБ. 76,85 +4,97 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 6833,10 +82,90 MOEX 2173,76 +3,96% RTS 1090,79 -0,38% Brent 71,15 +3,72% DJIA 24371,00 +1,63% Nasdaq 7070,31 +1,73% FTSE 7266,75 +1,00%
Reuters сообщил о двух российских проектах резолюций СБ ООН по Сирии
Лента новостей
Московские аэропорты временно закроют из-за репетиций парада Победы 21:49, Общество Лига чемпионов по футболу. «Рома» — «Барселона». Онлайн 21:45, Спорт Лига чемпионов по футболу. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Онлайн 21:45, Спорт Глава Пентагона отменил запланированные поездки на фоне ситуации в Сирии 21:37, Политика Совет директоров UC Rusal покинул второй иностранец 21:26, Политика Reuters сообщил о двух российских проектах резолюций СБ ООН по Сирии 21:18, Политика Силуанов призвал россиян самим позаботиться о достойной пенсии 20:58, Общество Лондонская биржа металлов остановит торги алюминием UC Rusal с 17 апреля 20:57, Бизнес Генсек ООН потребовал допустить экспертов ОЗХО к месту «химатаки» в Сирии 20:53, Политика Генпрокурор Украины сообщил об аресте российского судна за «кражу песка» 20:52, Политика «Челноки» из Пхеньяна: зачем глава МИД КНДР приехал в Россию 20:38, Политика ВТБ сменил куратора реконструкции стадиона «Динамо» 20:27, Бизнес Немецкая торговая палата подсчитала ущерб от санкций США против России 20:18, Политика ФАС оштрафовала «дочку» Novartis за завышение цены на препарат от рака 20:13, Общество Мэй, Макрон и Трамп сочли необходимым ответ на «химатаку» в Сирии 20:10, Политика МЧС предупредило жителей Москвы о мокром снеге 20:07, Общество ФАС обвинила «ВымпелКом» в попытках ввести в заблуждение абонентов 20:03, Бизнес СК назвал источник отравления детей выхлопными газами в школе под Пензой 19:51, Общество В МИДе рассказали о грозящей Лесли в Таиланде тюрьме или депортации 19:46, Общество Васильев поблагодарил спецслужбы за «зачистки» в руководстве Дагестана 19:45, Политика Сбербанк отложил размещение облигаций после обвала на рынке 19:34, Финансы США предостерегли банки от сделок с попавшими под санкции россиянами 19:34, Политика США отправят ударную группу ВМС с авианосцем в Средиземное море 19:30, Политика Российский фондовый рынок начал отыгрывать падение после обвала 19:23, Финансы Песков рассказал детали встречи Путина и Медведева 19:11, Экономика Структура Дерипаски решила отказаться от аэропорта Геленджика 19:07, Бизнес Синоптики назвали 10 апреля самым теплым днем с начала года 18:54, Общество Познер заявил о переносе программы с экс-главой Пентагона из-за Сирии 18:45, Политика
Reuters сообщил о двух российских проектах резолюций СБ ООН по Сирии
Война в Сирии, 21:18
0
Reuters сообщил о двух российских проектах резолюций СБ ООН по Сирии

Россия намерена поставить на голосование Совета Безопасности ООН 10 апреля два проекта резолюций по расследованию предполагаемых случаев применения химоружия в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов. По данным агентства, один из проектов предлагает учредить механизм по расследованию химатак в Сирии, другой говорит о направлении экспертов Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в Восточную Гуту, где, по сообщениям сирийской оппозиции, такое оружие было применено.

Совбезу, помимо этого, предстоит проголосовать по проекту документа, который предложили США. В нем говорится о расследовании с целью установить виновных в применении химоружия в Сирии.

Разница между подходами России и США заключается в том, что Вашингтон настаивает на расследовании, которое должно будет в итоге возложить ответственность за применение химоружия на ту или иную сторону. Российский вариант предусматривает, что миссия будет отчитываться Совету Безопасности, и уже этот орган вынесет решение о том, кто виновен.

Агентство также пишет со ссылкой на письмо российской миссии при ООН, что предложенная США резолюция «не согласована». По данным Reuters, это письмо адресовано «коллегам» России в Совете Безопасности. Дипломаты сообщили агентству, что Россия и США намерены наложить вето на инициативы друг друга.

Трамп назначил срок: к чему может привести инцидент с химоружием в Сирии
Политика

СБ ООН вечером 9 апреля провел заседание, на котором обсуждалась возможная химатака в сирийском городе Дума, где, по разным данным, погибли от 49 до 70 человек. Город занимали противостоящие правительству группировки. Вашингтон, Лондон и Париж считают Дамаск причастным к химатаке и критикуют Москву и Тегеран за поддержку президента Башара Асада. Президент США Дональд Трамп 9 апреля заявил, что примет решение об ответных мерах на химатаку в сирийской Думе в течение 48 часов.

Американский постпред при ООН Никки Хейли подчеркнула, что США ответят на химатаку в Сирии вне зависимости от решения Совбеза ООН.

В ОЗХО заявили, что готовы направить в сирийский город Дума своих специалистов.

В Минобороны России отвергли версию о применении химоружия в сирийской Думе. Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщал, что российские военные не нашли следов применения хлора в Восточной Гуте.

Теги: Сирия , химатака , СБ ООН
Главное
Мэй, Макрон и Трамп сочли необходимым ответ на «химатаку» в Сирии Политика
Материалы по теме
Познер заявил о переносе программы с экс-главой Пентагона из-за Сирии Политика
ОЗХО отправит своих специалистов на место предполагаемой химатаки в Сирии Политика
Меркель назвала убедительными доказательства применения химоружия в Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.