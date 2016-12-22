В США пообещали ответить на «химатаку в Сирии» даже без резолюции

США ответят на химическую атаку, которая, как полагают в США, произошла в сирийском городе Дума, вне зависимости от того, одобрит ли эти действия или нет Совет безопасности ООН. Об этом сказала постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совбеза ООН, передает Reuters.
«Мы достигли того момента, когда миру нужно показать, что справедливость торжествует. В истории запишут этот момент, когда Совет безопасности или выполнит свой долг, или продемонстрирует свое полное поражение в попытке защитить народ Сирии. В любом случае США ответят», — сказал Хейли.
О том, что в Сирии возможно произошла химическая атака стало известно 8 апреля. Как сообщали активисты и Сирийско-американское медицинское общество, она была совершена в Восточной Гуте в городе Дума, который является последним городом, контролируемым сирийской оппозицией в этом регионе. По их словам, на населенный пункт правительственный войска бросили бомбу с хлорином. Как сообщала Би-Би-Си со ссылкой на медиков и спасателей, ее жертвами стали 70 человек.
В Дамаске называют сообщения о химатаке сфабрикованными. Также опровергают причастность сирийских военных в Центре по применению враждующих сторон. Американский президент Дональд Трамп обвинил в применении химического оружия Дамаск и назвал сирийского президента Башара Асада «животным». Он также заявил, что правительственный режим «заплатит большую цену за это».
В Кремле заявили, что делать поспешные выводы по ситуации с возможном применением химического оружия в Восточной Гуте опасно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что ситуация в Сирии «напряженная», и выразил надежду, что «третьи страны» не будут предпринимать действия, которые могут дестабилизировать «достаточно хрупкую ситуацию» в Сирийской Арабской Республике.