Путин и Меркель обсудили вероятное применение химоружия в сирийской Думе

Президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили сообщения о применении химического оружия в сирийском городе Дума. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Лидеры обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе с учетом адресованных официальному Дамаску обвинений ряда западных государств в использовании химического оружия», — говорится в сообщении.

В ходе разговора Путин указал на недопустимость «провокаций и спекуляций на этот счет», отметили в пресс-службе. Глава государства также подчеркнул необходимость консолидации усилий мирового сообщества по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся на всей территории Сирии, в соответствии с резолюцией 2401 Совета Безопасности ООН.

Кроме того, стороны выразили готовность оказывать содействие работе Спецмиссии ОБСЕ по мониторингу обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. «Обстоятельно обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины с учетом безальтернативности минского Комплекса мер как основы мирного разрешения кризиса», — говорится в сообщении.​ Меркель и Путин договорились продолжить совместную работу по урегулированию внутриукраинского кризиса в «нормандском формате».

Стороны также подтвердили позицию России и Германии в отношении реализации проекта в газовой сфере — «Северного потока-2», добавили в Кремле. Во время разговора Путин также выразил соболезнования Меркель в связи с гибелью людей при наезде грузового автомобиля на толпу в немецком Мюнстере.

Сирийско-американское медицинское обществе (SAMS) 8 апреля сообщило, что в ночь на воскресенье сирийские войска применили химическое оружие против повстанцев в городе Дума. По данным SAMS, жертвами атаки стали по меньшей мере 49 человек, еще несколько десятков человек пострадали. Би-би-си со ссылкой на очевидцев сообщала, что в результате случившегося погибли не менее 70 человек.

США, Франция и еще ряд европейских стран осудили использование химического оружия в Сирии. Дамаск свою причастность к атаке отрицает. ​Российское Минобороны также заявляло о непричастности к химатаке в Думе — последнем оплоте оппозиции в Восточной Гуте.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) начала расследование инцидента. Проверку также проводит Москва. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что российские военные не нашли следов применения хлора в Восточной Гуте.