Песков раскритиковал позицию США по химатаке в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неконструктивной позицию США и других стран по химической атаке в сирийском городе Дума. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По словам Пескова, эти государства «априори не смотрят правде в глаза и вешают ярлыки», и это «превратилось в недобрую традицию».

По словам Пескова, такая позиция сужает поле для дипломатических маневров.

Информация о химатаке в сирийском городе Дума появилась 8 апреля. Би-би-си сообщила о 70 погибших в результате применения химоружия. Российские военные заявили, что не обнаружили в Думе следов такой атаки.