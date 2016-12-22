Российские военные заявили об отсутствии следов химоружия в Думе

Результаты обследования сирийского города Дума показали отсутствие следов отравляющих веществ. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон, поступившем в РБК. Группа центра, в которую входили специалисты радиационной, химической и биологической защиты, а также медсотрудники 9 апреля осмотрели районы Думы.

«Военные врачи Центра по примирению враждующих сторон посетили медицинское учреждение города, где не обнаружили у находящихся на излечении признаков химического отравления или воздействия отравляющих веществ», — указывается в сообщении. В Центре подчеркнули, что это «еще раз доказывает, что никакого химического оружия в сирийском городе Дума, как заявила [гуманитарная организация] «Белые каски», не применялось».

Военные заверили, что обвинения «Белых касок» и распространяемые ими в соцсетях фотографии и видео с жертвами химической атаки являются «очередной фальшивкой». По их мнению, организация таким образом пытается «сорвать достигнутое перемирие». «Вызывает удивление, что одни и те же представители западных стран верят вранью этих бесстыдных пособников террористов и боевиков», — подчеркнули в центре.

Ранее в российском Центре примирения сторон заявили, что, по словам сирийских врачей из Думы, больные с признаками химического отравления к ним не поступали.

«Белые каски», также известные как «Сирийская гражданская оборона», оказывают помощь пострадавшим в результате боевых действий мирным жителям Сирии. С 2012 года сотрудники организации, преимущественно местные жители, спасли более 95 тыс. человек, говорится на сайте организации.

В ночь на 8 апреля Сирийско-американское медицинское общество (SAMS) и активисты сообщили, что правительственные войска применили бомбу с хлорином в городе Дума, находящейся под контролем оппозиции. По их данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 49 человек. Президент США Дональд Трамп ​обвинил сирийского коллегу Башара Асада в организации химатаки и назвал его «животным».