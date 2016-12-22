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Трамп пригрозил «множеством военных вариантов» из-за ситуации в Сирии
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Трамп пригрозил «множеством военных вариантов» из-за ситуации в Сирии
Политика, 07:58
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Трамп пригрозил «множеством военных вариантов» из-за ситуации в Сирии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть множество «военных вариантов» в связи с предполагаемой химической атакой в сирийском городе Дума. Об этом Трамп сообщил на встрече с военачальниками страны и членами своей команды по национальной безопасности, передает Reuters.

Президент пообещал принять решение по ответным мерам «к вечеру понедельника», 9 апреля, или «очень скоро после этой даты».

«Мы не можем допустить зверств, свидетелями которых мы стали. Мы не можем позволить этому происходить в нашем мире. Особенно, когда мы в состоянии с помощью мощи Соединенных Штатов, мощи нашей страны, остановить это», — сказал Трамп.

СМИ узнали о варианте международного военного ответа на химатаку в Сирии
Политика

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон намерен ответить на химическую атаку вне зависимости от того, одобрит ли эти действия Совбез или нет. «Мы достигли того момента, когда миру нужно показать, что справедливость торжествует», — говорила Хейли. Кроме того, накануне, 9 апреля, Дональд Трамп пообещал дать «очень жесткий» ответ, если Вашингтону удасться доказать, что к атаке причастен российский президент Владимир Путин.​

Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Соединенные Штаты также рассматривают вариант международного военного ответа. Агентство со ссылкой на опрошенных экспертов назвало возможной целью и аэродром Хмеймим, где базируются российские ВКС.

США считают ответственными за предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума в Восточной Гуте силы Башара Асада. МИД Сирии отвергает причастность Дамаска к событиям в Думе, Россия назвала сообщения о химатаке провокацией и фейками. 

Теги: Дональд Трамп , Сирия , химатака
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