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Небензя предложил экспертам ОЗХО «немедленно» вылетать в Сирию
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Небензя предложил экспертам ОЗХО «немедленно» вылетать в Сирию
Операция в Сирии, 09 апр, 23:56
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Небензя предложил экспертам ОЗХО «немедленно» вылетать в Сирию

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) «немедленно» вылететь в Дамаск, чтобы расследовать возможную атаку в сирийском городе Дума. Об этом он заявил, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, передает «РИА Новости».

Он заметил, что для того, чтобы расследовать химическую атаку не нужна «никакая резолюция», хотя представители Швеции ее подготовили, и Россия готова ее рассмотреть. «Мы сегодня предлагаем сделать то, что вы задумали в своем проекте: пусть ОЗХО, которая устами гендиректора господина Узюмджю (Ахмет Узюмджю, — прим.РБК) заявила о готовности разобраться с этим, немедленно, завтра же, вылетает в Дамаск», — заявил Небензя.

Крупнейшие случаи применения химического оружия в истории. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

О химической атаке в сирийском городе Дума в Восточной Гуте сообщили активисты и Сирийско-американское медицинское общество 8 апреля. По их словами, в этом населенном пункте правительственные войска применили бомбу с хлорином. Медики и спасатели заявили, что в результате газовой атаки погибли 70 человек, передавала Би-Би-Си.

В понедельник, 9 апреля, сообщалось, что ОЗХО уже начала расследование возможного применения химического оружия в сирийском городе Дума. Эксперты организации уже провели предварительный анализ.

Город Дума — это последний населенный пункт в Восточной Гуте под контролем сирийской оппозиции. В Дамаске все обвинения в применении химического оружия называют «сфабрикованными». Также причастность правительственный войск опровергают в Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Трамп пригрозил ответственным за химатаку в Сирии расплатой
Политика

В свою очередь, американский президент США Дональд Трамп, комментируя возможную химатаку в Восточной Гуте, назвал сирийского президента Башара Асада «животным» и заявил, что Дамаск «заплатит большую цену». Кроме того, в Белом доме сказали, что Россия нарушила свои обещания по ликвидации химоружия в Сирии.

Пресс-секретарь администрации американского президента Сара Сандерс заявила, что химическая атака в сирийском городе Дума была предпринята в «соответствии с устоявшейся схемой использования химического оружия президентом Сирии Башаром Асадом». Она добавила, что Россия и Иран несут ответственность за то, что поддерживают материально правительственный режим Сирийской Арабской Республики.

В свою очередь, в Кремле предупредили, что опасно делать поспешные выводы по ситуации с возможным применением химического оружия в Восточной Гуте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что ситуация в Сирии напряженная и звучат «достаточно громкие заявления». «Здесь только можно надеяться на взвешенный подход и что не будут третьи страны допускать действий, которые способны дестабилизировать ситуацию в Сирии, которая и без того достаточно хрупкая», — сказал он.

Теги: химическая атака , химатака , конфликт в Сирии
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