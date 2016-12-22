Представитель китайского акционера вошел в совет директоров En+

Группа En+, объединяющая металлургический и энергетический бизнес Олега Дерипаски, объявила о вхождении в ее совет директоров представителя AnAn International, связанной с китайской CEFC, которая в ходе IPO приобрела пакет En+ на $500 млн, или 6,25%.

После назначения гендиректора AnAn International Гуан Мин Чжао неисполнительным директором En+ численность совета увеличилась до десяти человек. Пока что в нем два независимых директора, но En+ планировала увеличить их количество до трех. В преддверии IPO совет директоров En+ возглавил экс-министр энергетики Великобритании Лорд Баркер.

En+ в понедельник также отчиталась по МСФО за девять месяцев 2017 года. Ее чистая прибыль выросла на 60%, до $898 млн, выручка — на 21%, до $8,7 млрд. Доналоговая прибыль компании (EBITDA) увеличилась на 42,8%, до $2,3 млрд, а рентабельность по этому показателю достигла 27% (против 23% в аналогичном периоде 2016 года). Чистый долг En+ на конец сентября составлял $13,1 млрд, сократившись на 5% за три месяца.

En+ в начале ноября провела первичное размещение (IPO) своих акций на Лондонской бирже, в рамках которого сама компания привлекла $1 млрд, а еще $500 млн получили структуры Дерипаски. Это первое размещение акций российской компании в Лондоне после введения санкций в 2014 году. Инвесторы оценили ее в $7 млрд, а с учетом допэмиссии еще на $1 млрд капитализация En+ составила $8 млрд. В IPO, как и ожидалось, участвовала связанная с китайской CEFC компания AnAn Group, купив акции на $500 млн.



