Депозитарий Citi отказался обслуживать расписки попавшей под санкции En+

Обслуживание глобальных депозитарных расписок (GDR) En+ было остановлено вечером 6 апреля после введения санкций в отношении компании со стороны Минфина США

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Депозитарий Citi приостановил операции с En+ с вечера 6 апреля, следует из сообщения компании, размещенном на ее сайте.

«В пятницу вечером, 6 апреля 2018 года, компанию проинформировали о том, что депозитарий Citi закрыл счета En + Group plc 144A (CUSIP 29355E109) ​​и Reg S (CUSIP 29355E208), через которое обслуживались глобальные депозитарные расписки (GDR) компании», — сообщила En+.

Эта ситуация «сейчас изучается юристами организации», уточняется в документе.

Кроме того, компания также сообщила, что в тот же день, 6 апреля, с поста независимого директора в совете директоров En+ подал в отставку Доминик Фрайс.

En+ также предупредила, что возможна задержка публикации ежегодного отчета компании за 2017 год, и рекомендовала держателям своих бумаг «проявлять особую осторожность» при работе с ними.

«Компания будет работать над защитой интересов ее инвесторов и держателей глобальных депозитарных расписок (GDR) всеми юридическими способами, включая возможность запроса дополнительных разрешений от Минфина США (OFAC)», — говорится в сообщении En+.

В пятницу, 6 апреля, американский Минфин ввел санкции в отношении 24 российских чиновников и бизнесменов, а также 14 российских компаний. Среди тех, кто оказался с новом санкционном списке США, — бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему Rusal и En+ Group.

Основания для включения Дерипаски и его компаний в санкционный список США сам бизнесмен назвал в разговоре с РБК «необоснованными, смешными и абсурдными».

После попадания компаний Дерипаски в санкционный список акции Rusal и En+ показали резкое снижение, потеряв по итогам торгов 6 апреля $2,85 млрд капитализации.

Утром 9 апреля Rusal предупредил инвесторов на Гонконгской фондовой бирже о том, что может объявить технический дефолт из-за введенных против него санкций. После этого акции Rusal упали на 50%.

На открытии торгов на Московской фондовой бирже утром 9 апреля акции UC Rusal снизились на 22,2%, до 22 руб. за бумагу. Глобальные депозитарные расписки группы компаний EN+ Group на открытии торгов в Москве снизились на 20%. Максимальное снижение GDR компании составляло 22,9%, до 450 руб. за бумагу.

В 10:22 мск торговая площадка перевела торги обыкновенными акциями UC Rusal в режим дискретного аукциона, а спустя полчаса вернула торги во всех режимах торгов секции фондового рынка к установленному регламенту.