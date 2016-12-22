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Обвиненная в создании «Новичка» лаборатория закупит решетки на окна
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Обвиненная в создании «Новичка» лаборатория закупит решетки на окна
Отравление Скрипалей, 13:35
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Обвиненная в создании «Новичка» лаборатория закупит решетки на окна

Филиал ГосНИИОХТа (Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии) в городе Шиханы Саратовской области установит решетки на окна. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) цена договора — 499 тыс. руб.

Ранее The Times опубликовала информацию о месте разработки отравляющего вещества из «дела Скрипаля». Со ссылкой на разведку газета писала, что «Новичок» производили в закрытом городе Шиханы.

Решетки планируется поставить на оконных проемах корпуса 91 (№10037). «Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций», — говорится в пояснении. Датой размещения заявки указано 9 апреля.

Саратовская лаборатория из статьи Times о создании «Новичка». Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

Принимавший участие в создании «Новичка» Вил Мирзаянов, проживающий в США, подтвердил РБК, что боевое нервно-паралитическое вещество было разработано в филиале ГосНИИОХТа. Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич опроверг хранение химоружия на базе в Шиханах. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывания о производстве в Саратовской области «Новичка», использованного для отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, свидетельствуют о попытках Лондона «судорожно» найти подтверждение своей позиции.

Опровержимые доказательства: как «Новичок» привел британцев под Саратов
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Сергей Скрипаль с дочерью Юлией были найдены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта. Британские власти идентифицировали отравившее Скрипаля вещество как нервно-паралитический яд «Новичок». Лондон возложил ответственность за инцидент на Москву. Российские власти отрицают все обвинения.

Теги: Сергей Скрипаль , отравление
Главное
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