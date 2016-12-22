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Лавров заявил о «судорожной» защите Лондоном позиции по «делу Скрипаля»
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Лавров заявил о «судорожной» защите Лондоном позиции по «делу Скрипаля»
Отравление Скрипалей, 17:29
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Лавров заявил о «судорожной» защите Лондоном позиции по «делу Скрипаля»

Высказывания о производстве в Саратовской области «Новичка», использованного для отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, свидетельствуют о попытках Лондона «судорожно» найти подтверждение своей позиции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Если они только за последний месяц или только вчера узнали про некое саратовское предприятие, то это лишний раз показывает, что они пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции», — сказал министр.

Позиция Лондона останется такой, пока Великобритания не согласится «честно, в соответствии с процедурами Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), консультироваться, разбираться». Лавров отметил, что Лондону нужно «положить все свои карты на стол, а не придерживать их в кармане, как это было и с делом [экс-офицера ФСБ Александра] Литвиненко, и с делом [Александра] Перепеличного (которого называли информатором по «делу Магнитского». — РБК), и с делом [бизнесмена Бориса] Березовского». Лавров добавил, что в Москве, в том числе и на опыте перечисленных дел, знают цену заявлениям британских властей и доверять им не будут. «Проверять хотим, но они не позволяют», — подчеркнул он.

Саратовская лаборатория из статьи Times о создании «Новичка». Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

Газета The Times со ссылкой на данные британской разведки ранее сообщала, что боевое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, разрабатывалось на военной исследовательской базе в закрытом городе Шиханы в Саратовской области.

Бывший глава госкомиссии по химразоружению, полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич заявлял, что в лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в городе Шиханы никогда не хранилось химическое оружие, в том числе и так называемый газ «Новичок». «Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы», — отмечал он.

Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон считает, что к их отравлению причастна Москва. Кремль все обвинения отрицает и называет их безосновательными. Юлия пришла в себя в конце марта, 6 апреля стало известно, что ее отец также вышел из критического состояния.
 

Теги: Сергей Лавров , Великобритания
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