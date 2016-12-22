Полпред президента опроверг хранение химоружия на базе под Саратовом

В лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в городе Шиханы (Саратовская область) никогда не хранилось химоружие, в том числе так называемый газ «Новичок». Об этом заявил бывший глава госкомиссии по химразоружению, полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, сообщает «Интерфакс».

«Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы», — сказал полпред президента. Он добавил, что все базы, на которых хранилось химоружие, «известны», но город Шиханы «к ним не относится». Бабич пояснил, что в Саратовской области «был объект», но не в этом городе.

В пятницу, 6 апреля, газета The Times со ссылкой на данные британской разведки сообщала, что боевое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, разрабатывался на военной исследовательской базе в закрытом городе Шиханы. Эту информацию британские разведчики озвучили во время брифинга для союзников, чтобы убедить их в причастности России к отравлению Скрипалей.

В марте «Новая газета» сообщала, что газ «Новичок», которым, по версии британской стороны, были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, применялся в России в 1995 году, в результате чего погибли два человека. Издание написало о допросе ученого Леонида Ринка, который работал в ГосНИИОХ. Во время допроса Ринк рассказал, что он взял домой ампулы с веществом и передал их своему знакомому, который был связан с криминалом. После публикации семья Леонида Ринка заявила, что он не был причастен к продаже отравляющих веществ, рассказала РБК дочь ученого. «Это ложь. Будем подавать в суд», — сказала она.