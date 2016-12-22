Аксенов призвал к жесткому ответу на арест Украиной «Норда»

Россия должна жестко ответить Украине на арест сейнера «Норд». Об этом глава республики Сергей Аксенов написал в Facebook.

Глава Крыма считает, что «нынешний украинский режим понимает только язык силы», а миролюбие воспринимает как слабость.

«Захват российского судна еще раз подтверждает террористическую сущность киевского режима. Они вымещают свою злость на мирных и безоружных людях», — написал он. Такое поведение Аксенов назвал «психологией трусов и предателей».

«Сейчас представители украинской власти угрожают задерживать все суда, направляющиеся в порты Крыма или выходящие из них без согласования с Киевом. Если будут попытки перейти от слов к делу, нам есть, чем ответить», — написал глава Крыма. Такой ответ, по его словам, «навсегда отобьет у украинских пиратов желание заниматься своим преступным промыслом».

5 апреля херсонский суд освободил капитана «Норда» Владимира Горбенко из-под стражи до суда. Днем ранее его доставили в управление СБУ.

Судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море. Позднее траулер арестовали и отбуксировали в украинский порт Бердянск. У членов экипажа (десять человек, россияне) забрали паспорта и запретили покидать судно.

На Горбенко завели уголовное дело о нарушении порядка въезда/выезда на территорию Крыма, которую Украина считает оккупированной. Крымское УФСБ в ответ завело дело на украинских пограничников по ст. 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).​

Росрыболовство 5 апреля объявило о создании оперативного штаба по борьбе с «пиратством». Основной целью штаба станет обеспечение безопасности российских рыбаков и пресечение противоправных действий украинских пограничников.